台中港酒店回饋貴賓，推出特色專案與一系列精彩活動，邀請民眾蒞臨共度愉快新春假期，創造難忘的美好回憶。（台中港酒店提供／陳世宗台中傳真）

台中港酒店回饋貴賓，推出特色專案與一系列精彩活動，邀請民眾蒞臨共度愉快新春假期，創造難忘的美好回憶。（台中港酒店提供／陳世宗台中傳真）

2023年即將到來，飯店業者紛紛推出活動專案搶商機，台中海線台中港酒店，首次攜手台灣伊日生活「一日茶道」，特別為在地旅行結合特色香氛，將旅行氣味帶回家，以經典「花卉香調」、「果實香調」、「森林香調」三款不同氣味搭配香氛卡方式，讓貴賓攜帶回房內體驗並達到身心靈全然綻放。

台中港酒店指出，專案自2023年1月1日至2023年3月31日止，推出「台灣氣味旅行」豪華雙人房與雅緻家庭房，依房型贈送翌日自助百匯早餐吃到飽，除專屬旅行香氛卡帶著走，再加碼贈送限量版商品-豐收南果-果然好皂茶罐禮組乙組（價值$680元）。

台中港酒店表示，可享館內免費設施三溫暖、健身房、還有高人氣FUN世界球池，貼心提供高鐵定點定時免費來回接駁服務，高CP值主題旅遊新選擇，讓您輕鬆享受假期時光讓美好的旅行記憶延續，盡藏屬於您最有溫度的港灣旅行氣息。

台中港酒店說，為回饋長期支持的貴賓，特別於新春期間推出【兔來運轉．好禮轉不完】幸運搖獎機活動，活動期間1月20日至29日，於館內消費累計滿500元即可參加抽獎。這次台中港酒店準備500份好禮要來送給貴賓！獎項包括價值2萬8000「港口套房」、1萬6800「親子主題房」、等多項豐富獎項，及讓大小朋友為之瘋狂的台中港酒店吉祥物「鷗嗨呦」，新春期間邀請貴賓試手氣，把握機會抽大獎。