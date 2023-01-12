金管會2022完成國內首樁「非合意金金併」、即富邦金併購日盛金，讓外界關心今年是否也有敵意併購的可能、幾家符合資格。金管會2023年新春記者會上，金管會主委黃天牧指出，整併議題大家都關心，這麼多年來金管會立場是一致的，金融合併易「胎死腹中」，金管會提供一個被大家認可的法制環境，主動權還是由金融機構自己本身決定。最新估算，有6金控、7銀行可發動敵意併購。

黃天牧表示，這麼多年來金管會在整併的立場是一致的，多年來提供有利的法規環境，哪些金融機構要合併，自己要做好評估。但過去一、二十年來許多合併案「胎死腹中」或非常辛苦，近二年看金控合併有一些特別的成就條件，過程中很多問題是外界難以想像，例如星展銀併花旗銀就蹦出勞工問題等。

「金金併不只是一加一等於二，還有主客觀、利害關係人的問題。」黃天牧表示，不是法制化後一定水到渠成，金管會提供一個被大家認可的法制環境，主動權還是由金融機構自己本身決定。

依照金管會規定，要發動金金併必須符合四大條件，銀行局局長莊琇媛指出，若以2022年的數據來看，若把四大條件當中的「資本充實」排除，符合家數是7家金控與7家銀行；不過，若把去年11月「資本充實」納入試算，也就是在四大條件下，變成6金控、7銀行符合。

莊琇媛強調，因為年底結算還是有可能變化，可能還有變動，目前不會對外公布增減名單有誰。

金管會在2018年11月公布「金控投資管理辦法」，根據規定，做敵意併購有四大條件，包括資本充實性（提併購當下要設算）、經營能力佳、國際佈局發展、企業社會責任良好。2020年曾經公布過，符合敵意併購資格的有5家金控、6家銀行，包括富邦金、中信金、玉山金、台新金、元大金，6家銀行則除了這5家金控子銀行外，還包括國泰世華銀行。