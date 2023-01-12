遠傳彈性調整全台春節期間門市營業時間，並順延電信帳單繳款期限。網路門市新春不打烊，同時可透過官網或「智能客服愛瑪」等多元便利的管道。

遠傳全力打造幸福職場，體恤門市同仁辛勞，春節連假期間調整各門市營業時間，讓同仁能在家中與親友團聚。1月21日(除夕)當日全台直營門市正常營業至17:00 (台北資訊園區則配合商場營業時段於當日18:00結束營業)，1月22日、23日(初一、二)直營門市不營業 (部分百貨、特殊商圈店點，14家門市調整營業時間營運)；1月24日(初三)直營門市營業至20:00(部分百貨、特殊商圈店點除外)；1月25日(初四)全台直營、加盟門市恢復正常營業時間。

春節期間電信帳單繳款期限順延，原帳單截止日為1月21日者可順延至2月1日繳納費用，1月23日可順延至2月2日，1月26日可順延至2月4日，1月28日則可順延至2月6日。

同時可透過遠傳心生活APP即時查詢帳單明細、近六期帳單、代收服務及發票、線上繳費等。

秉持環保愛地球的信念，遠傳深耕數位化服務不遺餘力，推出「e勞永逸好過年」活動，即日起至2月28日成功申辦數位帳單、自動扣繳的新舊用戶皆符合抽獎資格，活動結束前將抽出2,023名幸運兒，免費獲得全家購物金50元，若為銀行帳戶自動扣款繳費則抽獎機會再加碼，中獎機會多更多。