去年10月以社會服務要員(類似替代役)入伍的韓國男團VIXX成員RAVI(金元植)，近日驚爆找上兵役仲介，試圖透過偽造病歷減少當兵時間，經韓媒詢問，經紀公司先是失聯許久，之後才簡短表示：「由於涉及國防義務問題，將在了解詳情後說明一切」，曖昧不清的內容，讓當地網友不解喊：「竟沒否認？」

綜合韓媒報導，檢方近來調查兵役造假案件時，查出仲介具先生涉嫌協助大約70名客戶偽造病歷以減免兵役，名單內有運動明星、高官子女等人，還包括一名饒舌歌手。關於該歌手的身分，仲介對檢方表示，該名歌手去年5月以服兵役為由，離開知名綜藝節目，同年9月回歸，並在10月時以健康因素作為社會服務要員的身分入伍，這些線索均與曾出演《兩天一夜4》的RAVI不謀而合。

12日韓媒聯繫RAVI成立的經紀公司「Groovl1n」，卻一直處於失聯狀態，直到下午才簡短回應：「由於涉及國防義務問題，將在了解詳情後說明一切，並會積極配合相關調查」，模稜兩可的說法，讓網友看了困惑不已，直言：「我以為會否認」、「不好了，有緊急狀況」、「看不太懂，總之惹到兵役慘了」、「要是屬實，這是違反兵役法的」。