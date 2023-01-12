知名音樂人袁惟仁（小胖老師）2018年腦溢血昏迷後，健康狀況不樂觀，傳被醫生判定為無意識的植物人，去年9月陳文茜驚爆袁惟仁「走了」，後來證實是烏龍一場。事隔4個月，袁惟仁的最新病況曝光，沒什麼進展，令關心他的人難受。

根據《自由時報》報導，紀寶如、楊貴媚去年6月到台東探視袁惟仁，近日再度前往關心，透露袁惟仁的狀況「跟之前差不多」，經濟方面則有演藝圈朋友默默幫助，暫不需擔心。

張宇前幾天觀賞蔡依林的演唱會時，進場前接受媒體採訪，被問及袁惟仁的近況，表示都有持續關心，透露小胖一直在台東靜養，由家人在身旁照顧，朋友們就是想辦法盡一點微薄心意幫助他。

袁惟仁生病前是才華洋溢的才子，專精唱歌、作詞和作曲，「凡人二重唱」時期曾二度榮獲金曲獎最佳演唱組獎，後來擔任唱片製作人，很多知名藝人的專輯都是出自於他手。2007年袁惟仁因擔任選秀節目《超級星光大道》的評審而聲名大噪，卻在2018年跌倒撞到頭引發腦溢血，送醫治療後還被驗出腦內有良性腫瘤。2020年他在台東老家時又不慎摔倒，傳出被醫生判定為無意識植物人，由家人輪流照顧。