陳亞蘭獲頒「公關影響力人物獎」。（TIPRA國際公共關係協會提供）

金鐘視帝陳亞蘭增加新頭銜，11日獲頒第六屆華文公關獎的「公關影響力人物獎」，這個由臺灣暨臺北國際公共關係協會舉辦的獎項，鼓勵各領域的傑出公關專業人士。陳亞蘭因為推廣歌仔戲文化不遺餘力，更以《嘉慶君遊臺灣》獲得金鐘獎最佳男主角獎，創造驚人的影響力，她說好的公關應該具備的人格特質就是「真、善、美」。

因史無前例以女演員身分拿下金鐘獎最佳男主角獎，又頻頻在媒體曝光，影響無數閱聽眾，讓陳亞蘭獲得戲劇表演以外的「公關影響力人物獎」，陳亞蘭表示有點驚訝，「他們告訴我散發了很多正能量，讓大家透過報導，知道『只要你肯努力就有機會』，告訴我這個原因之後，我就樂於接受。」

問她一個專業公關表秉持哪些原則呢？陳亞蘭笑說：「真、善、美！」陳亞蘭表示，公關就是人與人的接觸，「真善美」這也是她的處事原則，真誠地對待別人、有顆善良的心，自然會讓對方欣賞你想遞美好的訊息。

出道多年，自己是否遇過公關危機？陳亞蘭說當初認為電視是推廣歌仔戲的媒介，但隨著科技演進，如何在網路串流平台和社群做行銷是最大的難題，「幸好發揮我的誠懇感動別人，不需要靠這些手段來化解」；但她強調宣傳傳統文化也要顧及創新，例如她創下歌仔戲與NFT結合的首例，並接觸Podcast、元宇宙和VR等新的科技，「雖然沒有辦法融入戲劇但可以運用在行銷上」。

獲得公關獎的肯定，陳亞蘭笑說自己最強的公關力就是親和力，「我覺得我全身充滿正能量欸，可能是從小接觸歌仔戲的忠孝節義有關係吧？」陳亞蘭說自己不會說大話，或是帶著目的、偽善地接觸他人。

出道40多年，陳亞蘭接觸無數演藝圈人士，誰是她心目中最佳公關代表呢？陳亞蘭表示恩師楊麗花是她心中的第一名，「她是關心到骨子裡的」，陳亞蘭說楊麗花除了關心子弟兵，對其他人也同樣察言觀色，注意別人的需求。

陳亞蘭目前忙著拍攝《加油喜事》，她說一個家庭裡最適合當公關角色的就是媽媽，「媽媽能剛能柔，是最適合的，出得了廳堂、進得了廚房。」她說自己詮釋的角色滷味攤老闆娘「王春花」公關力最強，第二名才是王彩樺。

有趣的是，陳亞蘭上台領獎後，採「走動式」發表得獎感言，逐桌向各個單位發表她會繼續公關力，「我願意為歌仔戲奉獻所有的心力推廣，並成為倡議者。我會在傳承臺灣戲曲文化這條路，繼續努力前進，發揮我的影響力，這就是我身為影響力人物存在的價值，謝謝各位！」