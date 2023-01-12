美國總統拜登（Joe Biden）近日爆出「文件門」，被人發現在其擔任副總統期間的辦公室有敏感文件，白宮周三（11日）的新聞發佈會上，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）拒絕回答文件相關問題，且在哥倫比亞廣播公司（CBS）白宮記者奧基夫（Ed O'Keefe）的追問下，與他爆發激烈的口角。

CNN報導，這些文件大約10份，大多是美國情報的備忘錄和簡報資料，內容涉及烏克蘭、伊朗和英國等問題。知情人士透露，文件日前落在2013年至2016年期間，雖不算機密，但仍在《總統文件法》的規定範圍。

根據《總統文件法》規定，總統卸任後，其任內的與工作相關的信件、電子郵件和文件都必須歸國家檔案局管理，若是要銷毀，也必須經由總統或檔案局局長的書面授權。

針對此事，人在墨西哥領袖峰會的拜登周二（10日）對這些文件感到驚訝，表示會嚴肅處理這些文件，他的團隊很快地交出文件，做出適當的處理，並稱會全力配合司法部門的調查。

福斯新聞（Fox News）報導，周三白宮記者發佈會上，尚皮耶面對記者們的犀利詢問，針對文件是如何出現在辦公室，拜登什麼時候得知文件的存在，以及這些文件是否有曝光疑慮，她以司法部門正在調查為由，一律拒絕回答。

尚皮耶說，她理解記者有很多關於細節的問題，但她不會逾越拜登昨日的回應，以及律師已經對外公開的內容，盼能更謹慎的應對，讓同事能夠更確實的處理事情。

然而，CBS記者奧基夫則表示，妳不回答問題，但記者要追問，這是記者的工作。此外，他還引用拜登曾經說過，自己勇於承認錯誤，也需要大家的監督來糾正。奧基夫說：「所以妳在這裡跟我們談論這件事，那也是我們為什麼問妳，請牢記這一點」。

對此，尚皮耶說：「不需要這樣，我們合作的很好，沒有必要進行這種對抗，你問你的問題，然後我盡可能的回答你」、「我們不需要起爭執，你也不用在這裡跟我爭論」。

之後奧基夫仍就文件披露的時間點，追問是否與期中選舉的選情有關？尚皮耶再度重申：「司法部門正在調查」。