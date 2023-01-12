外媒11日引述知情人士透露，英國監管機構質疑港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）在亞洲時段維持有序市場的能力，因此正阻止LME重開亞洲時段鎳期貨交易的計畫。

路透報導，2022年3月LME鎳期貨價格大幅波動，不僅引爆全球最大鎳及不銹鋼業者中國青山控股遭軋空事件，更造成LME罕見停市八天。LME同年11月28日曾表示，希望兩周內恢復亞洲時段的交易，但知情人士表示，英國金融監管局（FCA）已告訴LME，其尚未針對此一時段有足夠的監管控制措施。

知情人士指出，英國金融監管局希望LME監控鎳交易，確保波動性得到控制，但亞洲交易時段開始時，英國正是凌晨時分，不確定LME是否能夠做到這一點。因此，FCA需要確保，如果LME要恢復亞洲時段的鎳交易，其中的監管是有效的。萬一再次出現問題，英國當局需要知道LME已做好準備，並了解適當的程序與控制措施已經就緒。

由於缺乏亞洲時段，期貨交易員未能及時與上海鎳期貨合約對照，拖累倫敦鎳期貨交投與流動性至今仍低迷。知情人士透露，LME正計畫減少每日價格限制措施，藉此提升LME及上海鎳期貨套利交易來改善交易量。