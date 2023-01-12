美國智庫兵推兩岸開戰，如果台灣孤軍奮戰能撐70天。《盧秀芳辣晚報》派出辮子妹張卉林街訪民眾意見，不少人說「我不見得能撐70天啊」、「不太可能，因為沒水沒電」、「打70天然後我們輸，聽起來比較合理」。認為美國低估台灣的意見則說「應該可以再撐久一點吧？至少半年」、「我對國軍還蠻有信心的啊，100天吧」。對兩岸局勢則強調「維持現況就好啦」、「你沒有本錢跟人家抗啊」、「要聆聽台灣人的心聲」。

辮子妹街頭訪問民眾意見，年輕人表示：「台灣能撐70天，我不見得能撐70天啊！搞不好前7天我就走了，沒水沒電的，怎麼可能70天？民不聊生的，還怎麼打仗？軍心定不下來」、「感覺撐不了，沒有水就很痛苦啦！」、「我還沒當兵，所以我可能要當完兵才知道，我有沒有辦法撐那麼久」、「我覺得他太高估台灣了，我覺得台灣...打不過啊，台灣可能連7天都撐不了」、「我就覺得不太可能，撐70天，因為沒水沒電」。

也有人說「兩岸開打的話，我覺得我們應該會輸（友：一定會輸），因為台灣太小了，就是感覺不管怎麼打，我們都會輸」、「我們會贏、可以撐70天？（友：我覺得不太可能）我覺得好像不一定會贏耶，因為中國大陸他們的武力就是一定比我們的好，他們的人又那麼多，（友：然後我們當兵的人也沒有那麼多）對，我們當兵的人現在都還是4個月而已。妳剛剛講70天，我本來想說打70天然後我們輸這樣，聽起來比較合理」。

也有年輕人認為，美國低估台灣，我們應該能撐更久：「應該可以再撐久一點吧？（辮：妳覺得我們可以撐多久？）半年...至少吧」、「真的小看我們了，確實啊，我們應該可以撐更久，我對我們的國軍還蠻有信心的啊，就是大概...100天吧！多一個月嘛」、「應該不只70天啦，可以撐半年，可以啦！」

辮子妹還問到，對於日趨嚴峻的台海局勢，兩岸之間該如何解呢？「我已經在籌錢要離開台灣了，2035年以前要離開台灣，大陸說2035以前要進台灣啊」、「我希望世界和平，我覺得生命很珍貴」、「當然是和平最好啦，就不用打仗了，台灣也不會被大陸攻擊」、「兩岸可以商量吧？取得一個平衡點，不要打起來。因為我覺得，(打起來)我們應該比較快死」、「也不用到抗中保台什麼的，維持現況就好啦」。

還有人說「抗中保台，你沒有本錢跟人家抗啊！」、「打仗的話，就一定會造成經濟很大的損失」、「贏了面子輸了人，國家也不是國家了」、「維持現狀就好了」、「我覺得中共要尊重台灣，而不是像老大哥一樣，要聆聽台灣人的心聲」、「能拖愈久愈好，最好拖到我們80歲再打！」