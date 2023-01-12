為使國人了解國軍官兵在春節期間強化的戰備實況，國防部11日特別邀請媒體參訪空軍新竹基地。幻象2000戰機從整備到起飛只需6分鐘，空軍每天24小時、全年無休進行戰備任務。（鄭任南攝）

為使國人了解國軍官兵在春節期間強化的戰備實況，國防部11日特別邀請媒體參訪空軍新竹基地。4架幻象2000戰機執行任務後在跑道進行戰機編隊滑行。（鄭任南攝）

為使國人了解國軍官兵在春節期間強化的戰備實況，國防部11日特別邀請媒體參訪空軍新竹基地。現場展示幻象戰機配備的各項武器配備。（鄭任南攝）

為使國人了解國軍官兵在春節期間強化的戰備實況，國防部11日特別邀請媒體參訪空軍新竹基地。幻象2000戰機從整備到起飛只需6分鐘，空軍每天24小時、全年無休進行戰備任務。（鄭任南攝）

為使國人了解國軍官兵在春節期間強化的戰備實況，國防部11日特別邀請媒體參訪陸軍裝甲第564旅，實施戰車戰鬥隊反空機降操演。操演中裝甲第564旅的部隊在殲滅敵軍後，所有的士官兵一同大聲吶喊慶祝勝利。（鄭任南攝）

為使國人了解國軍官兵在春節期間強化的戰備實況，國防部11日特別邀請媒體參訪陸軍裝甲第564旅，實施戰車戰鬥隊反空機降操演。在操演中裝甲第564旅的戰術型近程無人飛行載具無人機，在接獲敵軍空降後立即出動進行偵測。（鄭任南攝）

為使國人了解國軍官兵在春節期間強化的戰備實況，國防部11日特別邀請媒體參訪陸軍裝甲第564旅，實施戰車戰鬥隊反空機降操演。操演中裝甲第564旅的CM11戰車在煙霧與CM22迫砲車的掩護下發起攻擊，以步戰協同方式衝進敵軍陣地殲滅敵軍。（鄭任南攝）

「國軍112年春節加強戰備媒體邀訪活動」12日參訪玉山軍艦，首艘由台灣自主研發、建造的萬噸級兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」是一艘具體展現海軍「平時能救災，戰時能作戰」的運輸艦。（鄭任南攝）

國軍春節加強戰備參訪活動12日參訪玉山軍艦，位於碼頭邊的AAV7兩棲突擊車，配合玉山軍艦指揮，於舷側跳板完成裝載操演。（鄭任南攝）

國軍春節加強戰備參訪活動12日參訪玉山軍艦，在艦尾的濕塢艙區載運著前方的兩艘LCM登陸艇及後方載有可發射雄三及雄二飛彈發射車的LCU通用登陸艇。（鄭任南攝）

國軍春節加強戰備參訪活動12日參訪玉山軍艦，海軍特別公開展示S-70C反潛直升機在艦上甲板起落艦。（鄭任南攝）

國軍春節加強戰備參訪活動12日參訪玉山軍艦，玉山艦具備基礎自衛能力，掛載至多32枚國造「海劍二」防空飛彈。（鄭任南攝）

國軍春節加強戰備參訪活動12日參訪玉山軍艦，海軍特別公開玉山艦的艦橋內觀，圖為高階長官如總統蒞艦視察時乘坐的座位。（鄭任南攝）

國軍春節加強戰備參訪活動12日參訪玉山軍艦，艦體內部設置手術室（見圖）、病房等設施可成立臨時野戰醫院。（鄭任南攝）

國軍春節加強戰備參訪活動12日參訪玉山軍艦，海軍特別讓參觀者搭乘AAVP7兩棲突擊車橫行海灘，體驗兩棲突擊任務的甘苦。（鄭任南攝）

國軍春節加強戰備參訪活動，12日參訪海軍陸戰九九旅及兩棲偵搜大隊官兵執行登陸加強步兵排濱海城鎮作戰操演，官兵互相掩護前進敵人躲藏建築物。（鄭任南攝）

國軍春節加強戰備參訪活動，12日參訪海軍陸戰九九旅及兩棲偵搜大隊官兵執行登陸加強步兵排濱海城鎮作戰操演，官兵互相掩護進入敵人躲藏建築物。（鄭任南攝）

國防部辦理「國軍112年春節加強戰備媒體邀訪活動」，11日上午於空軍第二聯隊新竹基地展開，官兵駕駛幻象2000接獲命令起飛升空，憑藉優異的爬升能力，爬升到優異的戰術位置執行任務。幻象2000戰機掛載魔術飛彈與雲母飛彈等空對空飛彈，主要執行對空任務，扮演監控以及攔截共機的重任，當4架幻象2000完成任務降落後，以編隊滑行的畫面華麗進場，場面壯觀，向國人展現平時訓練成果，確保空軍戰力之發揮捍衛領空安全，使國人能安心歡度農曆新年。 空軍第二聯隊中校作戰長莊惟博分享在去年的天龍操演拿下團體項目空戰王的榮耀表示，無論平時或春節前夕，空軍都戮力戰訓本務。在聯隊的支持及同袍的相互配合下，獲得殊榮，除了是對自我的肯定外，也藉此機會向國人說聲「春節有我捍衛領空！請國人安心過好年！」；王牌飛行員上尉飛行官張護薳拿下箭靶王的榮耀則謙虛的表示，很榮幸能夠參加春節加強戰備，在國人面前展現空軍守護領空的能力與決心，未來仍會持續精進自己在飛行與武器操作上的本職學能，擔負起捍衛領空的責任。

國軍112年春節加強戰備11日下午來到高雄由陸軍裝甲564旅執行戰車戰鬥隊反空機降操演，國軍國造的新型旋翼型無人機也再次亮相，以拖式飛彈和CM22迫砲車強大火力壓制突襲敵軍，在眼鏡蛇攻擊直升機從空中火力支援及M56渦輪發煙車掩護下，CM11戰車和雲豹甲車在煙幕中發起攻擊，以優勢火力掃蕩敵軍殘餘部隊肅清陣地敵軍，最後配合陸航AH-1W攻擊直升機對潰退敵軍實施火力追擊。 聯兵營接裝的國造新型旋翼型無人機再次亮相，今年已接裝28架最高飛行高度1500公尺，作戰範圍30公里可以滯空一個小時，陸軍裝甲第564旅聯兵三營營長王凱倫說：「在戰場監偵的部分，可以提前在數十公里外，掌握最新的狀況，先具備考到民航局相關證書，那再經過軍隊的學校再做複訓，達到它熟手的程度，才可以擔任UAV（無人機）的操作手。」 新型無人機投入訓練，不只發揮陸軍的戰場加強偵搜能量，也加強聯兵營的獨立作戰能力，陸軍564旅聯兵三營發揮強大火力殲滅敵軍，展現陸軍保家衛國決心和能力。

春節加強戰備行程12日來到左營軍港參訪玉山軍艦，首艘由台灣自主研發、建造的萬噸級兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」於去年9月完工交艦。平時可以執行離島物資補給、人員運送任務，也能擔任救災和緊急醫療的工作，而在戰時，更能編成特遣部隊，進行兩棲增援，是一艘具體展現海軍「平時能救災，戰時能作戰」的運輸艦。 玉山軍艦首度公開內裝，除了艦尾廣闊的塢艙區可裝載兩輛LCM登陸艇、一艘載有可發射雄三及雄二飛彈發射車的LCU通用登陸艇、另外也有空間載運AAV7兩棲登陸載具、衛星通信車天線裝備車等作業車輛，艦體內部亦設置手術室、病房等設施可成立臨時野戰醫院，執行國際人道救援等任務功能。船上也設有健身房，提供官兵休閒使用。另外玉山艦仍具備基礎自衛能力，掛載至多32枚國造「海劍二」防空飛彈、2門方陣快砲、1座MK-75艦砲，其艦艇空間也可容納2架直升機。海軍也特別公開展示S-70C反潛直升機起落艦，並讓參訪者實際體驗LCM登陸艇航渡搶灘操演及搭乘AAVP7兩棲突擊車。 隨後海軍在桃子園沙灘由陸戰九九旅及兩棲偵搜大隊官兵執行登陸加強步兵排濱海城鎮作戰操演，以實戰化訓練展現部隊訓練成果，除直接以紅隼火箭筒打爆車輛靶，陸戰隊員以今年國防部力推的實戰化射擊技術，向目標建物推進，借助先行升空偵蒐戰場的紅雀無人機，將陸戰隊戰力完整呈現。

12日午間在高雄左營桃子園海灘實施AAVP7兩棲突擊車裝載操演登陸加強步兵排操演，AAV7兩棲突擊車具備高速與機動性能，透過沙灘與陡坡地形，以及一般車輛不易行駛的水際線陸上駕駛，驗證裝備執行海上、陸上或救災任務時，均能適應各種環境、地形及海象，並磨練官兵對駕駛操作的熟稔與狀況應處能力，進而確保各項任務能夠順利執行。 陸戰隊指揮部強調，單位將繼續秉持「處處皆戰場、時時都訓練」原則，以及「不怕苦、不怕難、不怕死」的三不怕精神，戮力戰備訓練與各項戰備整備工作，面對快速變化的環境與威脅，能夠成為確保人民安居樂業的堅實後盾。