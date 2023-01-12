美式賣場好市多提供許多物美價廉的產品，吸引不少民眾加入會員進行消費。一位女網友發現，好市多線上購物的價格，竟然比實體店面還要更優惠，直呼「價差有點嚇人」。不過許多網友指出，線上購物價格雖然優惠，但庫存量也會顯示「缺貨」買不了，另外也有內行人透露，好市多線上購物的價格尾數若是7，通常都是優惠價格。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「價差有點嚇人，原來線上購物比較便宜啊！」原來她在實體賣場購買一款729元的洗衣膠囊後查詢線上購物價格，沒想到價格竟然只要557元，足足多了172元。

一名網友發現，好市多的洗衣膠囊實體店價格和線上購物平台不同。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多內行人實際嘗試購買，卻發現好市多線上購物平台顯示「缺貨」，無法成功加入購物車，因此紛紛回應，「所以缺貨了啊～」、「缺貨了」；另外也有內行人透露，好市多線上購物價格標示的小秘密，「價格7結尾通常是以優惠價格販售…」。

事實上，好市多過去就曾對旗下品牌的科克蘭衛生紙，進行一次買3串折90元的線上平台限時優惠，雖然跟實體店相較之下每串便宜10元，不過仍成功吸引不少會員搶購。