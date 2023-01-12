副總統賴清德今天晚間出席台北場「向黨員報告」發表會，他強調，民進黨是第一個土生土長的本土政權，存在目的只有一個，就是為台灣打拚。現在是民進黨新使命的開始，就是守護台灣，未來選舉，我們絕對是直接面對共產黨，所以一定要團結，得到台灣社會絕大多數的支持，力量才會夠。

賴清德今晚在劍潭青年活動中心1樓集賢廳舉行台北市「向黨員報告-政見發表會」，立委吳思瑤、何志偉、高嘉瑜、吳玉琴及多位台北市議員到場支持。

由於何志偉和高嘉瑜近來對民進黨多所批評，高嘉瑜一進場就被支持者大噓「背骨」「下台」，何志偉致詞時也不停被台下的喊叫聲打斷，大嗆「不要官腔官調」「為什麼叫蘇貞昌下台？」何則回應「我沒有叫蘇貞昌下台」。

也有支持者要兩人「加油」，還趨前要求握手，賴清德進場時，被問到如何看待高嘉瑜被嗆聲、是否會幫她抱屈？賴清德面對提問並未回應。

賴清德致詞時表示，雖然大家都不願意看到九合一敗選結果，但既然結果出來就要接受，從失敗中找到原因，重振旗鼓、重新出發。他從新北走到全台各地再到台北市，發現民進黨支持者的力量，「今天如果不是想要繼續和民進黨一起打拚，守護台灣，大家不會在這裡」。

他強調，雖說「敗軍之將不可言勇」，但也有句俗語說「不以勝敗論英雄」，雖然參選台北市長失敗的陳時中不在現場，但他要求現場民眾報以掌聲，肯定陳時中的表現。

現場有很多資深黨員，也有年輕黨員，賴清德指出，這代表無論是哪個年代的人，對民進黨一樣支持，他以當年創黨時的艱辛為例，強調當時的創黨黨員，很多都是抱著犧牲奉獻的決心，來反抗當時獨裁的國民黨，民進黨是台灣第一個土生土長的本土政權，有它必要的使命，存在目的只有一個，就是為台灣打拚。

他強調，如果沒有這種決心和覺悟的人，請他早早離開，我們的意志就是為台灣打拚，沒有其他第二句話。民進黨過去多年，結合台灣社會力量，打破黨禁、報禁，追求百分之百民主自由，推動國會全面改選、總統直選，帶動台灣民主進步和國家發展，民進黨支持者講話敢大聲，大家也都願意犧牲。

賴清德要求大家，現在應該要有這樣的精神，重新喚回社會的感動和支持，過去為台灣民主很多人被關甚至犧生性命，為民主對抗獨裁的國民黨，現在是新民主的起點，也是新時代、新使命的開始，這個使命就是守護台灣。

他說，看看過去的選舉歷史，2000年陳水扁當選，是因為國民黨腐敗，2004年又當選，是因為經過4年執政，認真打拚才贏了一些，2008年民進黨輸，是因為力量不夠，對抗的是國民黨加上共產黨，2012年仍然力量不夠，2016年能贏，是因為國民黨站前面，共產黨站後面。

賴清德強調，未來我們要面對的，要守護台灣，絕對是直接面對共產黨。所以我們一定要團結，得到台灣社會絕大多數的支持，如果能如此，我們的力量就一定夠，如果不團結，力量一定不夠。

他說，台灣的力量「取之不盡，用之不竭」，只要有使命，有力量，方法正確，他相信一定能找回社會的感動，呼籲大家共同打拚，成功守護台灣，為守護台灣共同努力。