蘇晏霈第15次為戲披婚紗，秀出好身材。（民視提供）

蘇晏霈在民視8點檔《市井豪門》中跟曾子益兩人為戲試穿婚紗，換完婚紗走出來，曾子益馬上大驚說：「沒想到你身材那麼好！」讓她自豪地說：「美的事物，要跟大家分享！」

蘇晏霈披婚紗秀出好身材，賴慧如驗貨。（民視提供）

蘇晏霈表示，這是她為戲第15次披婚紗，每一次還是很雀躍，尤其這次特別想要抓住青春的尾巴，所以挑選露身材的白紗，沒想到吸引眾人目光。尤其劇中婆婆賴慧如一出場就伸手驗貨，蘇晏霈美胸馬上被襲擊，賴慧如摸完滿意稱讚：「這個是真的！很軟Q！」讓蘇晏霈瞬間害羞臉紅。

她試了3套，終於找到適合角色劉佳雯的禮服，蘇晏霈說，本來很喜歡一件白紗，但尺度太火辣跟角色的設定差太遠，只能忍痛捨棄，最後選擇了這一件小露性感的白紗。她也知道8點檔定律，現在試穿白紗也不一定準，她說「劉佳雯」不是笨蛋，遇到渣男一定會反擊，現實生活中如果發現另一半出軌，一定會反擊，也會讓對方知道這行為是錯誤的，並立即切斷雙方的關係。目前仍是單身的她表示，希望早日擺脫白紗魔咒，讓她可以順利找到對象，可以跟另一半挑婚紗走上紅毯。

蘇晏霈與曾子益拍婚紗。（民視提供）

剛從香港結完婚的曾子益表示，對拍婚紗照已經駕輕就熟，尤其拍過真的婚紗照後，都自己在找光、提醒補妝還有找鏡頭，儘管不想當成在工作，但身體細胞都是自然反應，只是聽到搭檔演員蘇晏霈已為戲穿了14次婚紗，讓他瞠目結舌覺得她太厲害了，根本是婚紗專用戶！曾子益也自曝，之前拍婚紗就被老婆糾正「這不是工作！要放鬆」，沒想到這一次是要時刻自我提醒「這是在工作」，讓他笑說心情轉換果然要適應一下才行。