中國科學院12日發表預測報告指出，2023年大陸經濟將呈現前後低、中間高的「倒U」形走勢，穩中有進、逐步恢復，全年GDP年增率約6％。

香港經濟日報報導，中國科學院表示，消費、投資和淨出口對2023年GDP年增率的拉動分別為3.5、1.5和1.0個百分點。預計全年經濟增長將呈現「倒U」形，第一季為4.2％左右，第二季受到2022年低基數的影響，年增率將高達9.3％，而第三、第四季分別為5.5％及5.4％左右。

中國科學院也對2023年各項經濟數據作出預測，生產者價格指數（PPI）跌0.4％，消費者物價指數（CPI）整體溫和上升約1.8％，規模以上工業增加值年增率為6.8％，固投年增率為5.5％，消費年增率為4.1％至5％。

隨著大陸防疫政策的實質性調整，經濟循環將有效加速，整體持續穩定恢復，國際收支將整體保持平穩，最終消費是拉動經濟增長的主要動力。