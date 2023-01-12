中央銀行受財政部委託標售300億元5年期公債，最高得標利率1.077％，較2022年11月標售同天期的1.497％，大幅下跌42個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。

根據央行公布的5年期公債標售結果，共吸引652.5億元資金進場搶標，投標倍數2.18倍，高於長期以來平均2倍上下的水準，但利率大幅下跌，較市場原先預期此次利率可望持續拉高或小幅下跌，最後出爐結果更為激烈。

其中，銀行業搶到大多數的62.67％或188億元籌碼，其次證券業拿走28.33％或85億元，票券業標得9％或27億元，保險業掛零。

觀察2022年標售同天期公債的最高得標利率走勢，從2月0.6％、4月1.019％、6月1.08％、7月1.095％、9月1.28％，直到11月衝高至1.497％，創逾14年新高，利率走勢一次比一次高，無一例外，反應出央行2022年的升息走勢。