承載大陸民航機製造業國際化宏圖的C919大飛機已開始交付工作，為搶佔市場份額，正在加速擴增產能。C919製造商中國商飛公司表示，目前規劃未來5年內將年產能擴增至150架，目前現在已經有1200多架的訂單。這意味著現有訂單即便生產線滿載，也要8年以上才能消化得了。

據《快科技》報導，日前上海市科委發佈的《2022上海科技進步報告》重申，要加快建設大飛機產業體系。上海市人大代表、中國商用飛機有限責任公司黨委常委、副總經理張玉金透露，C919大飛機將提速擴產以搶佔市場份額，國產大飛機事業將從全面研製向產業化階段轉型。

張玉金說，目前第一批訂單在東方航空，另有多家航空公司都在爭取C919的訂單。C919規劃未來5年內將年產能提升到150架，現在已經有1200多架的訂單，產能進入成熟期，必然會有質的升級。

報導說，這意味著C919按照規劃150架的年產能，現有的訂單也要8年才消化得完。

目前國產C919大飛機正進行密集驗證飛行，C919飛機完成航線驗證飛行後，中國民航局將對驗證結果進行審定和檢查。確認東航具備安全運行C919飛機能力之後，頒發相應運營許可，中國東航爭取在2023年春將C919正式投入商業載客運營。

C919大飛機由中國商用飛機公司研製，為168-190座級窄體幹線客機，專為短程到中程的航線設計，屬於單通道150座級，標配168個座位，最多可容納190個座位。

報導指出，之前曝光的採購協議透露，C919的目錄單價是0.99億美元（約6.71億元人民幣），人民幣目錄單價是6.53億元。