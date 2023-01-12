調查官余正煌自訴林智堅侵害著作權案，台北地方法院審理中，余的3位律師12日發出聲明稿呼籲，陳明通身為國安局長，在國際情勢動盪、兩岸情勢不穩，卻以私害公，竟為林智堅論文傾全力對付余正煌，恐與身兼國安局長重責大任有違，敬請三思。

聲明書內容如下，余正煌之碩士論文均為自行撰寫完成，故不存在任何部分為抄襲林智堅所稱「公版」之情形；林智堅所主張之2016年2月1日所撰寫之文字，均為余正煌所撰寫後交給陳明通，然為避免被他人抄襲而將以APA註釋部分移除，故林智堅105年2月1日所稱之初稿，均無任何APA註釋。

陳明通今年1月12日所發聲明稿，稱「只是余正煌增加一點文獻檢討，並引註」云云，純屬無稽。蓋凡寫過文章及論文者均知，一篇沒有任何註釋的文章，是不可能知悉該段文字之出處，更不可能大海撈針地把引用文章找出來，此乃常識問題，不懂身為一個教授、且貴為國安局長之人，竟然提出此種看法。

另外，陳明通為本案利害關係人，更事涉自身退休前擔任台大教職之正當性，本應尊重台大內部調查，並靜候法院審理釐清，自不應為左袒林智堅，一再書立聲明稿、透過媒體放話，而有失身為人師應有之風範格調。

退萬步而言，就算陳明通主張2016年2月1日來源為陳明通撰寫之「公版」，而此「公版」整篇欠缺註釋下，身為臺灣大學資深教授，豈非自認大量抄襲其他學者之著作而未有引註，如此說法顯然荒謬至極。