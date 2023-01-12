澎湃新聞12日報導，中國大陸新冠病毒感染「乙類乙管」政策8日實施首日，大陸多地口岸正式恢復通關，暫停3年的跨境旅遊重新開啟，東南亞各國也在積極準備迎接中國大陸遊客「回歸」。據「旅業報亞洲」（TTG Asia）11日報導，東南亞各旅遊公司並不指望中國大陸入境遊客能立即湧入，因為目前不少人仍面臨著簽證申請、直飛航班恢復緩慢、及中國大陸出境遊代理商營運困難等障礙。報導稱，中國大陸遊客最早可能從4月份開始正常「回歸」。

旅業報亞洲報導，馬來西亞吉隆玻國際機場的兩個航廈，都設有由會講普通話工作人員的服務台，準備迎接中國大陸遊客。

峇里島努沙杜瓦威斯汀度假旅店的總經理奧里奧爾．蒙塔爾（Oriol Montal）對中國大陸遊客的「回歸」充滿信心，因為峇里島仍然是中國大陸五大出境遊目的地之一。他預計中國大陸遊客將在5月大量湧入，屆時中國大陸將有3天勞動節假期。隨著中國大陸直飛峇里島的航班恢復，預計客流量也將增長。

蒙塔爾說，人力不是問題。為了應對去年11月舉行的二十國集團（G20）峇里島峰會，旅店已經增加了人力，在餐飲服務上也配備了新員工。

報導稱，新加坡各行業都在有序運轉，以接待緩慢但穩定湧入的中國大陸遊客。新加坡旅店協會主席Kwee Wei-Lin表示，自中方放寬旅行限制以來，該協會會員旅店的中國大陸遊客預訂量已逐漸增加。

Kwee Wei-Lin相信新加坡的旅店已經做好了迎接更多客人的準備。旅店在整個停工期間將精力放在能力建設上，與政府機構和行業夥伴合作，以提高生產力，為未來做準備。「許多旅店成員利用這個機會採用數位解決方案，並升級了他們的設施，為國際客人的回歸做準備。」她還表示，新加坡旅店將繼續開展培訓計畫，致力於服務創新，以便行業能夠保持靈活，滿足新一代國際旅客不斷變化的需求。

與此同時，新加坡交通部長表示，將審慎恢復航空聯繫，以免樟宜機場的營運不堪重負。

新加坡獨立旅遊公司也一直在提升效率以應對「穩步提高」的國際旅遊業務。該公司創始人Thiam Wei Toh說：「到目前為止，我們的團隊已經能夠有效地管理目前的諮詢和預訂量，而不影響我們的旅遊品質。」

在期待中國大陸遊客入境重振當地旅遊業的同時，東南亞各國的旅遊公司也不得不應對各種難題，如直飛航班恢復緩慢、簽證申請困難、中方出境旅遊代理商運轉失靈等。

據旅業報亞洲報導，馬來西亞入境旅遊協會（MITA）主席烏達尼思（Uzaidi Udanis）指出，在中國大陸的黃金周假期期間，遊客人數會增加，但要做到這一點，馬來西亞與中方之間的航道必須保持暢通。兩家印尼旅行社也表示，需要改善兩國之間的航道。

峇里島RD旅遊公司負責人班邦（Bambang Sugiono）說，目前中國大陸和峇里島之間的航班仍未恢復，而他在中方的出境遊合作夥伴告訴他，現在旅遊限制取消了，中國人「更渴望」去泰國。

「目前中國飛往泰國的航班已經開通，而且泰國在新冠大流行期間一直積極對外宣傳（旅遊）。不幸的是，印尼（在目的地推廣方面）放慢了速度，」班邦補充說。

他認為，峇里島距接待大量中國大陸遊客還需一段時間。

棉蘭Horas旅遊公司經理Christine Kowandi說，目前，棉蘭可以依靠新加坡和馬來西亞的航空樞紐來吸引中方遊客。

某些國家的簽證政策也阻礙了中國大陸遊客的腳步。菲律賓Bridges Travel and Tours公司入境部總經理Mary Ann Ong表示，目前入境菲律賓還需要簽證，「不像泰國、越南或印尼的峇里島，他們只需要落地簽」。

此外，中方的出境遊代理商也需要時間來重建業務。馬來西亞向日葵假日旅行社總經理Mint Leong表示，許多中國大陸出境遊代理商在疫情期間不得不裁員，目前正面臨著人員配置危機。「我認為中國的許多代理機構要在春節之後才能將工作安排妥當。」