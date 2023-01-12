2024總統大選的可能人選，民進黨籍副總統賴清德與國民黨籍新北市長侯友宜，是各種民調上最熱門的人選。至於賴清德、侯友宜對決誰會贏？前民進黨立委沈富雄預測，票開出來，就是侯友宜會贏。

針對賴清德、侯友宜對決誰會贏？沈富雄12日在《品觀點》節目中表示，他已經預測，就是2024年票若開出來，就是侯友宜會贏。

沈富雄接著指出，賴清德面臨5大困境，第一個困境就是讓他吃不完兜著走，這就要V型反轉。民進黨盤的這些人不是變成中性選民，而是跑到藍營那邊，形成對藍營的黃金交叉，還贏賴清德1%。而要把這些人找回來非常不容易，況且還被新竹、桃園可能的弊案，還有台南的黑金問題困住。

沈富雄點出，還有「抗中保台」，賴清德現在已經改成「和平保台」，人家問他為什麼？他又講說和平是目的、抗中是手段。這些都比侯友宜沒說還慘。

沈富雄接著指出，賴清德沒有辦法面對自己的基層，因為他到各地去向黨員報告時，所有基層對於他的責難跟側翼的講法完全一樣。他如果是賴清德就會說︰「各位親愛的黨員朋友，各位基層朋友，如果我照你們所說的照做，那就不用選了。」基層的想法就跟側翼一樣，所以他的結論就是，基層是不收錢的側翼，而側翼是收錢的基層。