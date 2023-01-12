情侶交往可能會選擇同居，但不一定適合每個人。一名女公務員分享自己比較早下班，回到住家後就是準備晚餐跟整理家務，如果男友早點下班，就會壓縮到自己的時間，所以希望男友能多加班、晚一點回家，奇葩想法引發網友一面倒抨擊。

一名女網友在Dcard發文表示，自己是公務員，可以很早下班回家，看是準備晚餐或是整理家務，但科技業的男友通常晚上7點多就會到家，偶爾會加班到8、9點，相較之下自己比較希望男友晚點回家，因為可以有自己的時間，不用準備男友的晚餐，男友還能多賺一點加班費，「要鼓勵男友多加班嗎？還是勸他換加班費比較多的工作比較好呢？」

貼文一出讓網友瞠目結舌，「想要有自己的時間也可以用溝通的，或是乾脆不要住一起，加班那麼傷身的事，妳幹嘛不自己去？」、「我前任都是趁我還在上班時候偷約男生的」、「如果7點下班去找小三，9點回家你會比較開心嗎」。也有人批評原PO，「誠實點你只是愛理工男的錢，然後怕他找其他女生取代你」、「妳男友真可憐，竟然會有這種只要錢卻不懂得體貼的女友」、「分手啊，這樣妳就有無數個自己的時間了」。

大部分女性則是希望男友不要加班，「妳愛他就會想煮飯給他吃，然後享受一起吃晚餐的時光」、「我巴不得可以煮飯給我男朋友吃，聽起來你們就不要同居阿，有自己的空間」、「男友也是科技業，巴不得他早點下班，常常有好多話要說，等到他下班有時候都忘了」。