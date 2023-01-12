隨著全球掀起淨零碳排風潮，建築業也已陷入碳焦慮！中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄今（12）日在「2023中華民國不動產聯盟高峰論壇」上指出，未來幾年內碳稅碳費的徵收，料將成為企業營運成本，期盼政府及早制訂出不動產業ESG的標準規範，讓產業有所遵循。

由中華民國不動產聯盟總會主辦，萬群地產開發、台中市大台中不動產開發公會、台中市不動產開發公會共同主辦的「2023中華民國不動產聯盟高峰論壇」12日在台中逢甲大學盛大登場。

林正雄表示，目前中央已有多個單位正研擬相關政策法規，除了國發會所公布的「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，與建設產業息息相關的，除了內政部營建署所訂定幾項碳中和的目標，財政部所提出的綠色金融、防堵漂綠的政策，更是關乎企業經營的生存命脈，ESG已成為公司經營的重點項目，呼籲產業務必要及早布局。

為達到2050淨零排放，政府力推能源轉型、產業轉型、生活轉型、與社會轉型。其中，不動產業上、中、下游產業鏈舉凡建設營造、不動產仲介、廣告代銷、經紀人、估價師、地政士、建築經理、建築師、都市更新、以及各類都市計畫、土木、結構、技師等，與台灣的經濟發展、百工百業間彼此息息相生，可說是推動淨零排放的生命共同體。

林正雄強調，期盼政府明訂出不動產業實踐ESG的規範，讓不動產業上、中、下游產業鏈共同參與綠色金融，ESG不再只停留在倡議面，而是落實於產業界共同執行。

台中市大台中不動產開發公會理事長王至亮指出，根據「2020年全球建築狀況報告」建築業和營建業產生的CO2年排放量，占全球的38％以上，「淨零行動開始，建築業將面對衝擊與挑戰，同時也迎來綠色商機！」

王至亮表示，要達成2050年100％新建築與85％既有建築「淨零排放」，勢必在土地開發及建築物設計之初，就著重低能耗設計，並選用低碳或碳封存等建材。在轉型淨零碳排的過程中，一定會增加許多營建成本，「預估建材成本會增加3成」，卻能延長建築使用週期並降低能耗，以達成2050年淨零排放的目標。

王至亮強調，目前各行業在土地與建築融資方面，金融限縮已非常嚴格，而金管會9月發布的「綠色金融3.0」政策，將逐步推動揭露碳排，帶動產業減碳，未來可透過綠色金融、綠色授信、永續連結貸款、鬆綁貸款成數，將永續概念納入金融商品、審核制度及資產配置，更務實地鼓勵各行各業及民眾朝向淨零排放、低碳建築的目標來規劃及興建建築。

台中市不動產聯盟協會理事長吳本源表示，自新冠疫情爆發以來，台灣及世界經濟局勢面臨不少挑戰，加上2022年俄烏戰爭及美國聯準會升息，房地產現正面臨相當嚴峻的關鍵時刻，過往房地產榮景，造就不少短期炒作及投機性買盤，促使社會不滿的輿論壓力，讓政府出手干預，從而推出緊縮授信、奢侈稅、實價登錄、房地合一、持有稅制改革及禁止預售屋轉售等等措施。

面對房地產問題，產業界諸多理事長們都表示，政府本身也要負起責任，國有財產與土地的標售屢創新高，建商土地取得成本大增，房價自然會墊高；再者，各地方政府財政困難，區段徵收取得土地再高價標出，如此循環反覆推出的政策「治標而未治本」。討論房地產政策，須從整體經濟和稅制做更完整的思考。

建築業界共同的心聲是，台灣與不動產有關的各項法律及稅制問題，確實有討論的空間，也需要邀集產、官、學界與社會大眾共同討論及對話，討論出長期且穩定的房地產相關政策，事緩則圓，緩和漸進，才能得到社會一致的支持，產業能健康發展，從業夥伴安心打拚，這也是建築業界舉辦不動產高峰論壇最大的核心價值與初衷。