國防部副部長柏鴻輝今日接見立陶宛國會訪團，感謝他們支持中華民國國防事務，對於臺灣人民來說意義非凡，希望透過兩國間的交流，瞭解區域情勢觀及不對稱戰力邏輯，作為我國後備動員及全民防衛機制的參考，藉以精進全民國防體制，確保國家安全。

立陶宛國會訪團一行下午抵達國防部博愛營區，柏鴻輝致詞時首度透露，他去年率國防部代表團前往立陶宛參訪，與立國內政、民防、動員及全民總力相關業管單位，進行深度交流，也是臺立雙方第一次國防部政策層級的交流，並進行深度討論，讓他獲益良多。

柏鴻輝指出，總統蔡英文曾提出「經濟產業」、「社會安全」、「民主自由」及「國防戰力」等四大韌性，立陶宛作為不對稱作戰的領頭羊，如「森林兄弟」的歷史精神，以及軍民整合實踐，都使「總體國防」成為可能，立國的經驗鼓舞我國展現自我防衛的決心，未來將持續深化交流學習，以維繫雙方堅定、友好的軍誼。

此外，全民防衛動員署針對「後備動員機制與全民總力建構現況」實施簡報，並進行意見交換，深入瞭解軍民整合制度與運用。