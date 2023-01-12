這樣的情況應該還在哺乳期！有名男大生日前在與同學討論期末報告時，意外發現1名在班上是邊緣人的女同學，因平時不怎麼裝扮「又包緊緊」，戴著口罩也看不出顏質，然而，當天他發現對方身材超有料，脫罩後露出漂亮的臉蛋，讓他非常動心想追求；對此，網友一見罵翻「建議你跟乳牛交往」、「只為了胸部就想追人家，別害人了吧」。

一名男大生在「Dcard」論壇發文，他提到班上有位女同學，平時沒什麼打扮「又包緊緊」，戴著口罩也看不出顏質，而且對方「很低調，感覺有些社恐」，在班上根本是邊緣人。

直到有次他到女生宿舍交誼廳，和其他女同學討論期末報告時，偶然看見「邊緣人」女同學，竟然讓他為之震驚，他表示，這名女同學當天穿得比較隨興，也目測對方胸部大概有「大D小E，也可能更大」，臉也不錯正，讓他很心動，「但她朋友不多，為人又低調，雖然完全不了解她」。

男大生原本認為超邊緣，上課又包緊緊的女同學，無意間發現「真面目」後，讓他直呼很心動。（翻攝自Dcard）

他更直言，現在很想追這名女同學，但對方有些害羞、邊緣，身邊的朋友也不多，似乎不太好追求，「請問該如何追求這位大奶女同學？」。

文章一出，網友酸爆紛紛留言表示「只為了胸部就想追人家，別害人了吧」、「你這情況應該還在哺乳期」、「建議你跟乳牛交往」、「拜託別去噁心人了，說不定人家就是在學校，故意包緊緊，就怕遇到你這種人耶」、「因為大奶追人家，你只是一時的新鮮感吧」、「沒想過人家就是怕你這種人才包緊緊不打扮喔」。

不過也有網友認為「這篇錯就錯在性別錯誤」、「女生想交往身高高的，男生也可以想交往奶大的啊，一堆噁心假道學的」、「樓上一堆假清高，最好選對象都不會看外表，而且還都是男的，女生反應反而沒那麼負面」。