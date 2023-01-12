根據台灣民意基金會政黨支持傾向調查，25.1%民眾支持國民黨，24.7%支持民進黨，17.7%支持民眾黨，4.5%支持時代力量，2.5%台灣基進。台灣民意基金會分析表示，2022年大選後，國民黨政黨支持度一舉超越民進黨，回到闊別已久的第一大黨寶座。

根據台灣民意基金會今(12日)在臉書粉專公布最新政黨民調，詢問民眾「台灣目前有兩個大黨，民進黨和國民黨，還有幾個小黨如台灣民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現25.1%支持國民黨，24.7%支持民進黨，17.7%支持民眾黨，4.5%支持時代力量，2.5%台灣基進，1.5%其他政黨合計，22.9%沒特別支持哪一個政黨，1.2%表示不知道、拒答。

該粉專分析認為，2022年大選後，台灣人政黨支持的最大亮點，無疑是國民黨鯉魚躍龍門，支持度飆漲6.5個百分點，創下2019年11月以來的最高點，也是2019年7月以來第一次超越民進黨，回到闊別已久的第一大黨寶座。民進黨重挫8.5個百分點，約流失168萬人，第一大黨美名拱手讓給國民黨，儘管只落後0.4個百分點。

該粉專接著指出，民眾黨略增1.9個百分點，以一成八續居第三大黨。時代力量和台灣基進支持度變化不大，在夾縫中求生存。中性選民略減2.2個百分點，維持在二成三。

根據該民調進一步分析，從6都16縣市角度來看，國民黨在台北市、新北市和台中市擁有最多的支持，民進黨則在台南市、高雄市有相當舒適的領先，民眾黨在桃園市的支持度超過兩大黨。至於6都以外的16縣市，國民黨佔有相對的優勢，其次是民進黨，民眾黨居第三。