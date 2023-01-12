資深媒體人兼名嘴狄志為，除了在談話性節目評論時事，也會透過臉書分享生活日常，7日他透露岳母昏迷住院超過一個半月，病情一直沒有好轉，不只身體水腫，血壓和血氧皆不穩定，清醒的時間不多且認不得人，日前醫師才建議洗腎，時隔5天，今(12日)狄志為在社群透露，岳母傍晚在睡夢中安詳離開，而最後的打呼聲竟是她的迴光返照，想起來就一陣哀傷。

狄志為表示，家人皆選擇尊重岳母不洗腎的意願，畢竟不想見到她痛苦，只能忍痛放手，儘管不容易卻是必須，只是沒想到岳母的離世這麼突然，下午還好好地睡覺，甚至發出打呼聲，沒想到這竟成為最後的聲音，他把此事解釋成一種迴光返照，更表示岳母在過年前離世，必定是在體貼子女的辛勞。

狄志為透露，岳母就像是第二個媽媽，平日沒少照顧他，還會烹煮各式美味佳餚，他看著媽媽離開人世間，盼望岳母放下一切的牽掛，好好享受生前沒享受過的人生。狄志為表示，78歲的岳母有一名智能障礙的女兒，因為需要照顧不能旅遊、出國，箇中辛苦他均看在眼裡，現在終於可以卸下責任、好好休息。

貼文曝光後，網友們紛紛留言表示哀悼：「辛苦她了，很偉大的媽媽，祈願她一路好走」、「不用再受病痛的折磨，在睡夢中安詳離世，也是一種福報，節哀順變！」、「岳母已跟菩薩修行，無病無痛，一路好走阿彌陀佛」、「該哭該難過就盡情發洩，過了以後，要振作重新出發、珍惜身邊」。