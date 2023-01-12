緬甸軍政府派出戰機，打擊靠近印度邊境的一個親民主力量訓練營，結果這場空襲波及到印度，據目擊者稱，緬甸軍機投下的炸彈，至少有2枚落在印度境內。

英國衛報(The Guardian)報導，緬甸軍政府在2021年2月發動政變，摧毀翁山蘇姬為首的民主政府，之後對正在境內的少數民族、異見者發動軍事打擊，許多不從軍事府的人民逃往接近鄰國的邊界地區。星期二下午，緬甸軍機對欽邦(Chin State)的維多利亞營地(Camp Victoria)發動轟炸，結果至少2枚炸彈落到印度。

維多利亞營是欽邦軍 (CNA) 的總部，欽邦軍是一個民族武裝團體，在人民國防軍 (PDF) 的旗幟下，與其他反叛團體並肩作戰，他們的口號是恢復緬甸的民主。該營距離印度米佐拉姆邦(Mizoram)僅幾公里。

匿名的反抗軍成員說，緬甸戰機投下多枚炸彈，人們趕緊躲空襲。在這過程中，有些戰機飛越了印度和緬甸的邊界河，也就是道河(Tiau River)。

Footage of the #Myanmar military airstrikes on CNF/A Camp Victoria captured from India, Mizoram's Farkawn village. It shows a bomb landing on Indian side of the border.



Wait for official confirmation pic.twitter.com/7XTrvcIJB5 — The_anonymous_wave (@anonymouswave1) January 11, 2023

印度一側的當地人說，2枚炸彈明顯落入了他們這一邊，引發頗為驚人的爆炸，所幸沒有人受傷。據目擊者說，發起轟炸的有3架戰鬥機，和兩架直升機。

#Myanmar military using two jet fighters bombed CNA Camp at 3:30 PM on Jan 10,2022. One of the bombs landed on India's soil near #Farkawn village.

CNA Camp Victoria located on just 9 km from #Mizoram's Farkawn.

The bombing shook houses at Farkawn and glasses of a truck shattered. pic.twitter.com/Q7DZnd0aYZ — miZO zEITGEIST (@mizozeitgeist) January 10, 2023

遭炸的維多利亞營損傷很頗為慘重，反抗軍指揮官稱，有7人死亡，其中包括一名婦女，另有20多人受傷。

緬甸軍政府經常空襲反抗者營地，以鞏固他們的權力。去年10月，軍方對緬甸北部克欽邦(Kachin State) 發動空襲，當時正在舉行演唱會，死傷相當嚴重，至少80人死亡，大部分是平民。

欽邦維多利亞營地是首次遭炸，叛軍指揮官表示，由於營地相當靠近印度邊境，原本他們預計緬甸軍政府會投鼠忌器，不會發動空襲，結果他們什麼都不在乎。

指揮官表示，在維多利亞營也遭轟炸後，有數十人逃往印度。令人感動的是，印度那一邊，來自米佐拉姆邦的醫生願意越境進入緬甸，幫助治療無法轉移的傷者。