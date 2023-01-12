有「港產片綠葉王」之稱的港星陳萬雷，驚傳因染新冠肺炎過世，享壽78歲，而他的家人也證實噩耗，透露他在大陸生活，確診3天後就不幸離世，而王家衛得知後，也在微博PO出陳萬雷的生前影片，哀悼「思慕的人，再會」。

據港媒報導，上月確診新冠的陳萬雷，驚傳已病逝，他的家人也證實他感染3天後就過世，喪禮將在本月底於香港舉行。出道前本任職保安的陳萬雷，機緣下被名導王家衛相中，首部電影作品是《墮落天使》，在片中他飾演金城武的父親，並獲得金像獎最佳新演員提名。

陳萬雷從影生涯出演過20多部作品，包括《花樣年華》、《97古惑仔戰無不勝》、《三五成群》、《男歌女唱》及《新紮師妹2》等，多飾演配角，讓他有綠葉王稱號。

不過他從2004年後就沒再拍片，直到2018年才參演陳果執導的《三夫》，這也是他最後一次出演電影。據悉他沒拍戲時，移居大陸做生意，如今傳出他逝世消息，也讓外界相當惋惜與不捨