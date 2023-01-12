女星郭碧婷2019年與香港娛樂大亨向華強兒子向佐結婚，陸續生下一對寶貝，成為人人稱羨的豪門少奶奶，但向佐先前驚傳「婚內出軌N次」，儘管向太已駁斥，婚變傳聞還是無法停歇。最近有眼尖網友發現，郭碧婷把向佐退追蹤，婚姻狀況再度引發外界猜測。

今（12日）有網友點開郭碧婷的IG追蹤名單，赫然發現只有女星張景嵐、男藝人杜天皓，不見老公向佐，但向佐持續關注著太太，懷疑兩人的婚姻出現不協調的問題。

郭碧婷取關向佐。（圖／微博@芒果撈小萌主）

向佐持續追蹤郭碧婷。（圖／微博@芒果撈小萌主）

向佐去年7月被大陸狗仔爆料疑婚內外遇後，行蹤變得神秘兮兮，不但未出席女兒慶生派對暨兒子的出生百日宴，也未現身向華強在杭州辦的74歲壽宴。前幾天郭碧婷被陸媒拍到帶著孩子飛往香港，同行者竟是保母而非向佐，再度讓外界擔心兩人的婚姻是否生變。

不過，向太曾替兒子否認婚內外遇，強調女子只是工作夥伴，為了向佐新電影兩人才面洽談，而郭碧婷、向佐都未回應此事。今日郭碧婷被發現取關向佐，火速成為微博熱門議題，截稿前閱讀量高達4.4億，網友七嘴八舌地表示：「記得當時追得那麼火熱」、「好可惜，好好個美女，就這麼突然結婚生子，還找個那樣的老公」、「兩人應該是鬧矛盾了吧」，但也有人認為取關只是炒話題，以便增加向太直播帶貨的流量，詳細情形還是等向太表態比較妥當。