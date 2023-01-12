李棟樑一行前往故參謀總長沈一鳴一級上將龕位前獻花行禮。（軍聞社提供）

李棟樑於10日前往慈湖陵寢獻花致敬。（軍聞社記者蔡枋澐攝）

春節將屆，軍友社榮譽理事長李棟樑今日前往五指山站臺及國軍示範公墓，慰問國軍官兵、向國軍英烈將士致祭，並且特別前往故參謀總長沈一鳴一級上將龕位追思，感謝先賢先烈生前致力於守護國家及犧牲奉獻。李棟樑第27次慰訪五指山國軍公墓。

李棟樑上午由陸軍司令徐衍璞上將、軍友社秘書長簡士偉及陸軍政戰主任陳育琳中將等陪同，首先前往五指山站臺，頒贈慰問金及慰問品，隨後轉往國軍忠靈殿，向國軍忠烈將士之靈位獻花致祭，對先烈先賢的犧牲奉獻，致上最崇高的敬意；隨後，李理事長一行，前往故參謀總長沈一鳴一級上將龕位前獻花行禮，緬懷其畢生為國奉獻的情操，並致上崇高敬意，表達無限的懷念。這是李棟樑第27次到訪五指山慰問。

此外，李棟樑10日在徐衍璞上將、軍友社秘書長簡士偉及陸軍政戰主任陳育琳中將等陪同下，前往桃園頭寮及慈湖陵寢，慰勉官兵長年守護陵寢與執行儀隊禮兵勤務的辛勞外，並前往先總統蔣公及蔣故總統經國先生陵寢獻花謁靈，場面莊嚴隆重。

李棟樑關心官兵值勤與生活概況，並致贈後備桃園管理組、海軍儀隊及憲兵第601連等單位慰問金及慰問品，感謝國軍弟兄姐妹們堅守崗位，並提前祝賀新春佳節愉快。