民進黨立委何志偉日前對黨內黑道提出檢討，引來不少綠營人士不滿，甚至反指控何才是黑道。參選黨揆的副總統賴清德今(12日)晚到台北市進行「向黨員報告政見發表會」，何志偉也出席致詞，他不但被民眾嗆「我們不要官腔官調！」還有八屆綠營里長直接點名，引用台北市議員洪健益的話，指著何志偉的鼻子罵「什麼人都可以罵人家黑道，就是你不行！」還逼問賴清德：「主席你要不要處理？何志偉要不要殺？」

「志偉自身要檢討的也很多！」何志偉致詞時說，今天很感謝大家來現場，每一個、每一個，都有節錄大家(發言)的重點，也會放在心裡（民眾：有嗎？黑道是誰？）這次看到我們選舉選不好，也看到很多支持者來到服務處，一滴一滴的眼淚都記在心裡面（粉絲：何志偉加油！）。

（影片來源取自《中天電視》若有移除請見諒）

面對台下民眾鼓譟叫囂，何志偉當即澄清：「(我)從來沒有叫蘇貞昌下台！你可以去看我所有發言。沒有關係，我覺得什麼樣的聲音，我們都應該要對話！對話的前提是，我需要聆聽大家的聲音。志偉來自於基層，也會在基層努力。」

這時有民眾喊「你要聆聽大家，就把時間留給我們！」，何志偉舉手示意讓他說，民眾怒嗆：「我們不要官腔官調！」何志偉說：「這次選完之後，我相信，我們的承諾，一定會一個一個去做到。」

但何志偉的理性溫情訴求，似未充分融化基層黨員對敗選的不忿：「我是民主進步黨連任八屆的里長，在基層已經做了28年了，台北市黨部經過非常高峰的27位議員當選，但現在市黨部竟然被不肖人士抹黑，說黑道黨部、黑道黨部，這個對台北市黨部真的是很不公平。」

「隨隨便便就罵人家黑道，那引述洪健益議員所說的：什麼人都可以罵人家黑道，就是你（指何志偉）不行！」該里長指名何志偉，痛罵到大陸做生意的紅頂商人，還對賴清德喊話：「主席你要不要處理？要不要殺這些人？這個人要不要殺？何志偉要不要殺？」何志偉露出尷尬表情。