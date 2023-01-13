民進黨主席補選候選人賴清德今晚在台北辦政見會，與會的立法委員高嘉瑜遭黨員噓聲喊「下台」；賴清德回應黨紀問題說，公職為民喉舌是天職，黨中央不會封口，但若繼續用不是事實的攻擊，絕不容忍，絕對嚴格黨紀。

民進黨主席補選15日投票，賴清德晚間在台北舉辦向黨員報告政見發表會。

賴清德抵達前，高嘉瑜先進會場並向民眾致意，但不少民眾對她倒比拇指，高喊「下台、開除黨籍」；高嘉瑜保持微笑，向民眾點頭打招呼。

賴清德進場後，現場主持人、民進黨立委蘇巧慧一一介紹與會黨公職，但唱名到高嘉瑜時，現場噓聲再起，民眾大喊「下台、開除黨籍」。

蘇巧慧連忙緩頰說，民進黨傳統是可以大鳴大放，每個人意見都珍惜，會讓大家暢所欲言，賴清德更會聽每個人意見。

有黨員發言時建議黨中央開除王世堅、高嘉瑜黨籍，認為他們用不實言論，混淆社會大眾，直言「他們兩人不開除、黨沒救」；在場民眾聞言鼓掌附和。

有黨員說，現在檯面上很多綠營政治人物攻擊黨內，「我不知道他們掛這個黨籍做什麼，不喜歡這個黨就退出」，賴清德如果不處理，他不知道賴清德選黨主席做什麼，這些人污衊蘇貞昌、陳時中，他看了心很痛。

但有黨員說，高嘉瑜、王世堅的主張或許不一定全對，但獲得一些人認同；這名黨員還建議，賴清德不要忽視年輕人，可利用時間上館長直播去直球對決；但民眾隨即高喊：「不要！」

高嘉瑜發言回應，與會者跟她一樣都深愛民進黨，很多人罵她，她聽到了，不希望彼此撕裂，大家都是為了台灣、為了民進黨。

高嘉瑜講話時，台下支持者頻頻嗆聲；高嘉瑜回說，「大哥大姐千萬不要激動、身體比較重要，你們不要再生氣了，你們的聲音我都聽到，你們很有活力，就是要用這個活力繼續支持民進黨」；她說，自己沒有派系背景，能站在這裡，是因為民進黨給年輕人機會，她會繼續努力、為民進黨加油。

民進黨立委何志偉講話時，台下群眾有的喊「加油」，但也有人嗆「黑道是誰」、「不要再叫蘇貞昌下台」；至於台北市議員王世堅，今晚並未現身。

最後致詞的賴清德說，黨員踴躍出席、用力發言，讓他看到民進黨的力量；大家若不是要繼續跟民進黨一起打拚、守護台灣，今晚不是沒地方去，今天大家出席、開口批評，代表沒放棄一起打拚的機會。

賴清德說，民進黨是第一個土生土長的本土政黨，民進黨存在目的只有一項「為台灣打拚」，如果沒有這種決心、沒這種覺悟的人，請早點離開，若要在黨內，意志只有為台灣打拚，沒有第二句話。

賴清德也說，關於黨紀問題，民進黨的黨公職一定要體認一點，「我們都是政治工作者，所以，有用的工作，多做沒壞處，如果是沒有用的話，少說幾句比較好」。

賴清德表示，公職人員為民喉舌這是天職，所以黨中央不會封口，民進黨執政不是不能批評，民進黨是大鳴大放的政黨，但如果繼續用不是事實的攻擊，絕不容忍，他擔任黨主席，絕對嚴格黨紀。民眾則回以熱烈掌聲。