農曆過年即將到來，許多家庭都在大掃除，許多舊衣丟掉覺得可惜，台中市政府環境保護局指出，只要是外觀乾淨完整、沒有泛黃、污漬、破損或起毛球的服飾，歡迎送至台中市「i-Taichung環保地圖」網頁各捐贈站或二手物回收站點回收，提供給有需求的單位使用，也可簡單打包後直接交由沿街的資源回收車回收，多元的回收管道，讓資源得以再利用。

環保局表示，為讓民眾了解舊衣回收方式，並提升舊衣回收效率與使用效益，環保署訂定「民眾回收舊衣指引」，經過清潔整理堪使用的舊衣，例如外衣、外褲、裙子、洋裝、背心、外套、西裝等，均可回收；棉被、枕頭、床單、帽子、內衣褲、鞋襪等則不可回收，只要大家在舊衣丟棄前挑出不可回收種類，就能提升後續的使用效益。根據環保局統計，去年共回收約2000公噸的舊衣。

寶之林二手物銀行陳小姐表示，春節將至，民眾最近常拿舊衣來回收，有小孩穿不下的，也有過時過季的，但都是乾淨堪用的衣服，民眾都說要把可用的資源再分享給其他需要的人；其中更有一位民眾表示，提供的舊衣都是母親一針一線織成的毛衣，讓全家人過冬時穿的溫暖，但因為孩子長大穿不下，所以拿來二手物銀行回收，希望讓母親的愛心，能夠溫暖更多的人。

環保局呼籲，除舊衣之外，若家中有堪用的服飾、玩具、家飾品、書籍及餐具等狀況良好但用不到的二手物，也可送至台中市「寶之林環保教育園區」或「清淨園區」2處二手物銀行。