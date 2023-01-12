台中洪姓男子前年9月，向7旬母親借機車遭拒，竟徒手毆打其母頭部、腳踹其肚子，達15分鐘，甚至用電鍋內鍋丟其頭部，導致洪母最後硬腦膜下出血、肝臟及十二指腸撕裂傷、肋骨斷好幾根，傷重不治，檢方依家庭暴力之殺人罪嫌起訴，二審仍維持一審認定，判無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

判決書指出，洪姓男子對母親施暴遭發保護令，但洪男無視保護令，曾喝酒後到洪母位於烏日區的老家，剪破紗窗、偷機車鑰匙，不顧洪母攔阻，強行欲騎走機車。

判決書指出，當天洪男又喝得爛醉跑去找母親借機車遭拒，竟徒手狂毆母親頭部、腳踹其肚子，還拿電鍋內鍋丟其頭部，洪母哭求並想逃跑，洪男沒停手仍毆打，直到鄰居發現報警處理，趕緊將洪母送醫後傷重不治。

法醫解剖報告中指出，洪母遭毆打導致頭、胸、腹部、軀幹及肢體挫傷，肋骨多處骨折，左肺塌陷、血胸與肝臟挫裂、12指腸撕裂傷並腹血，顱內硬腦膜下腔出血。

檢警調查，洪男犯案時無明顯精神症狀，但酒精濃度超標、檢測無吸毒，竟因酒後借車未果等小事，竟將多年包容、關愛他的母親給打死，二審12日宣判，仍維持一審認定，判洪無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

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