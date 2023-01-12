立法院13日即將休會，民進黨內閣改組也將啟動，傳行政院長蘇貞昌將率內閣閣員提出總辭，由前副總統陳建仁接任行政院長。YouTuber桃園孫先生今天(12日)針對「蘇貞昌如果下台，前副總統陳建仁可能接任行政院長，請問您怎麼看？」進行網路民調，80%網友認為陳建仁和蘇貞昌「半斤八兩」；9%網友認為陳建仁比蘇貞昌糟糕；8%網友認為陳建仁比蘇貞昌好。

YouTuber桃園孫先生今(12日)針對「蘇貞昌如果下台，前副總統陳建仁可能接任行政院長，請問您怎麼看？」進行網路民調，截至12日晚上10點，已有6927人投票。80%網友認為陳建仁和蘇貞昌半斤八兩；9%網友認為陳建仁比蘇貞昌糟糕；8%網友認為陳建仁比蘇貞昌好；1%有其他意見；3%沒意見。

網友紛紛表示，「下架民進黨下台！台灣才有未來」、「只要民進黨執政換誰上都一樣」、「不論誰接手，都是看守內閣」、「瞎挺高端後，就失去聖光了」、「半斤換八兩」、「都一樣爛，只是有可能爛的地方不同，五十步笑百步」、「你們就繼續活在你們的同溫層吧」。

也有網友認為，「下架民進黨誰來都一樣」、「全部下台那才是真檢討，提前總統大選就解除了困境」、「病灶很深」、「半斤換八兩？」、「換湯不換藥」。