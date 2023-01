The Rose首場台灣演唱會圓滿落幕,4位成員開心與粉絲合照。(KKLIVE提供)

韓國搖滾樂團「The Rose」吉他手金佑星、鍵盤手朴洮儁、鼓手李河寯、貝斯手李載炯4名大男孩組成,作詞、作曲、編曲一手包辦,獨特的創作風格如同團名以玫瑰為名,象徵美麗又帶著針刺一樣獨具特色,成團以來吸引許多忠實歌迷,昨(11日)首次抵台開唱,也不忘忙裡偷閒品嚐台灣世界聞名的小吃,提到最想合作的台灣藝人,金佑星點名創作歌手ØZI,表示相當欣賞對方的音樂,且2人隸屬同一家海外經紀,希望能有機會可以嘗試各種合作。

The Rose於2017年發行〈Sorry〉單曲正式出道,初試啼聲意外獲得歐美等國際粉絲關注,並榮登美國iTunes的韓國流行音樂榜單,在歐美各國的音樂榜單中名列前茅,一鳴驚人後樂團陸續推出多張單曲如〈RED〉、 〈California〉、〈 Like We Used To〉均獲好評。2022年團員們完成兵役後正式回歸,推出成團以來首張正式專輯《Heal》,該專輯更獲得美國知名音樂排行榜Billboard多項排名,並且榮登潛力新人排行榜,創下韓國樂團入榜以來最高名次,新專輯主打歌〈 Sour 〉 也在YouTube破千萬點擊,成績斐然。

The Rose憑藉著新專輯《Heal》高人氣開啟世界巡迴演唱會,巡演多達40座城市,包含首次開唱的台北站,消息一出讓粉絲興喜若狂,他們也興奮大喊「很多人留言邀請我們來台北,現在,我們來了!」第1次來到台灣,4人也難敵美食誘惑,指名要喝道地的珍珠奶茶,才抵台就直奔餐廳大啖麻辣鍋、台菜料理豬腳、海蜇皮,感受台灣聞名世界的美食文化,團員評價相當驚喜是完全沒吃過的味道,特別好吃。此外,他們也非常期待能去台灣夜市走走,感受在地人文風情。

演唱會上,The Rose帶來包含 〈RED〉、〈Sorry〉等21首歌曲,金佑星和朴洮儁還苦練中文,狂撩台灣粉絲大喊「你們好可愛」,粉絲嗨回「嫁給我」,現場親切互動及笑料滿滿。吸引許多名人支持,其中包括前NBA超級球星「魔獸」霍華德以及JuliaWu吳卓源、Kimberley陳芳語、ØZI等皆到場共襄盛舉,演唱會最終安可曲前粉絲們齊聲合唱〈I.L.Y〉,用熱情表達了最深的感謝,成員們也對歌迷喊話「希望還有機會再見到大家,我會想念你們的聲音、表情,下次微笑再見!」最後在寫給粉絲的歌曲〈 Black Rose〉動人旋律下落幕。