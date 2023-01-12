近期流水席大戰已進入「完結篇」尾聲，有網友在臉書分享最新的「八點檔大戲」，他表示受一名人妻委託想和老公刺上一樣的「圖騰」，然而，他卻意外發現該圖騰竟是這名人夫和小三的情侶刺青，且靈感來源竟是私生子的超音波照，讓不少人看了相當傻眼。

人夫和小三刺了同系列的情侶刺青。（翻攝臉書匿名2公社）

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，朋友委託幫忙尋找一名「刺青師」，因為對方老公手上刺了名為「珍惜」的神祕圖騰，因此，希望送給老公一個驚喜，偷偷刺上一樣的圖騰。

原PO利用「以圖尋圖」的方式，花了一週時間順利找到該名刺青師的粉絲專頁，卻發現照片上是一男一女手臂，而女主角竟然是「小三」，且這個圖騰的靈感來源，還是以小三肚子裡寶寶的超音波照所設計，讓他頓時百感交錯，不曉得該如何跟正宮說答案，深怕對方接受不了這個「驚嚇」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「這位人夫，偷吃不懂的擦嘴，早晚會出事」、「一檔接一檔！精彩不錯過！」、「刺青請慎選」、「看不出是珍惜，也看不出是超音波照」、「我資質駑鈍，到底從哪看得出來是胎兒的超音波照？」。