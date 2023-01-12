立法院國民黨團揚言，不先通過特別條例，拒簽總預算協商，導致原本延會明天最後期限出現變數；民進黨團總召柯建銘今晚向國民黨喊話，「延會期能否劃下完美句點，就看明天！」希望國民黨依朝野協商共識：先審總預算，再處理特別條例。

柯建銘晚間在臉書指出，本會期延會從1月3日到今天，朝野努力協商，縱有衝突、對罵、對立，但在彼此克制下，仍交出不錯的成績單。

他說，一共通過溫室氣體減量及管理法名稱修正為氣候變遷因應法、犯罪被害人保護法名稱修正為犯罪被害人權益保障法等20案重大法案，讓國家往前進步，法制更完備

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他表示，總預算4721案，協商後只剩120案留待表決，約六小時內可完成，如此延會即可劃下完美句號。

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至於特別條例，他說，若有共識，1月16日再開臨時會，至少可完成逕付二讀，留待下會期處理；若無共識，下會期提早開議即可。

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柯建銘最後呼籲，期待明天總預算能先行表決，不要讓議事空轉！！美中不足！功虧一簣！