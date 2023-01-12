台北遠東香格里拉遠東Café推出「寶島好食節」，將各式台灣經典美食端上餐檯。（何書青攝）

團圓聚餐氣氛最濃厚的農曆春節即將到來，台北遠東香格里拉人氣自助餐廳「遠東Café」的餐檯料理也展現更富年節喜氣的味道，近期全新推出的「寶島好食節」活動將各式台灣經典美食端上餐檯，傳統節慶或宴客時的辦桌大菜、吃得出故事的酒家名菜、經典臺菜及小吃都能一次嘗遍，連古早味十足的台式甜品都重現，單是台式佳餚就端出50道鹹食、12款甜點輪番上陣讓賓客暢快吃，即日起至3月2日期間限定登場。

遠東Café首次推出台味主題，光是台式鹹食的料理，就有50道輪番登場。（何書青攝）

遠東Café現點現做餐檯的料理選項豐富。（何書青攝）

每到農曆年節，傳統懷舊的好滋味總是令人有溫馨應景之感，台北遠東香格里拉這次首度以「台灣味」主題於遠東Café自助餐廳推出「寶島好食節」，主廚黃仁人將自己喜愛的私房台菜全都網羅，類別從前菜、黑白切、熱炒、湯品、蒸點、炸物、麵飯粥到甜點都有，各式主題餐檯都出現讓人熟悉的台式料理，正適合在新年時節與親友一同大快朵頤；業者表示，開賣後訂位更熱絡，想品嘗的賓客得盡早預訂。

老台菜「鯧魚芋頭米粉」現在也可在麵點餐檯點得到。（何書青攝）

炸物餐檯的人氣推薦料理現炸「豆乳雞」。（何書青攝）

「寶島好食節」推出的台味佳餚琳瑯滿目，包含重現辦桌名菜的封肉藻翅、鮮鱸五柳枝，在台式鍋炒餐檯就能暢快取用，其中；還有像是酒家菜著名代表料理的魷魚螺肉蒜，麵點餐檯的鯧魚芋頭米粉、馬祖老酒蛋麵線，鐵板燒的鐵扒蒜蓉蒸蝦、澎湖海菜煎餅，炸物餐檯的紫蘇蚵嗲、豆乳雞及炸韭菜，蒸點餐檯家鄉手工肉臊芋頭丸等，都是推薦料理。

特別的是，午、晚餐期還皆會安排「主廚特製敲鑼限定料理」做為驚喜，餐廳會在用餐期間敲響銅鑼，此時就會準備熱騰騰的特限定理獻客，像是平日有「鹹蛋四寶湯」，周末則將香氣迷人的「甕窯雞」上桌，備有6至7款特製料理不定時輪替，貼心地讓常常來用餐的饕客也不會吃膩。

愛吃海鮮的饕客還可用超值加購價，享用現點現做的霸氣「波士頓龍蝦珍寶海鮮粥」，使用一整隻現點現做的波士頓活龍蝦，搭配各式時令綜合海鮮像是淡菜、透抽、蛤蠣和白蝦等，淋上自製油蔥酥和芹菜，鮮香迷人。

「甕窯雞」是周末餐期主廚特製敲鑼限定料理會輪替登場的菜色之一。（何書青攝）

加購可享現點現做的豪氣料理「波士頓活龍蝦珍寶海鮮粥」。（何書青攝）

台式甜點的部分，有像是現刨花生香菜冰淇淋捲、核桃桂圓糕、古早味鹹蛋糕、菜燕、虎皮蛋糕捲、花生甜湯、麵茶等。飲品也少不了台灣味，有沁涼爽口的台灣啤酒、古早味烏梅汁和楊桃湯，還有台版血腥瑪麗DIY特調「台灣辣妹」，以可口美番茄汁和伏特加為基底，再依自己的喜好加入辛香料調味，東泉辣椒醬代替塔巴斯科辣椒醬，山胡椒馬告代替胡椒，再以西洋芹點綴，造就出鹹鹹辣辣的特殊口味。

此外，餐檯上仍有供應不同菜系的料理，例如愛吃日本料理的賓客，仍能在日料區拿取各式生魚片、握壽司，其中的人氣料理炙燒和牛握壽司、炙燒比目魚鰭握壽司等都還是吃得到；甜點區相當受歡迎的EliubiS瑞士牛奶冰淇淋也能取用。

台式甜品亮點的「現刨花生香菜冰淇淋捲」。（何書青攝）