六角國際(2732)旗下王座國際與「橋村炸雞」簽下代理合約。（六角提供）

吃炸雞不用到韓國！六角國際(2732)旗下王座國際與「橋村炸雞」今（12）日下午在首爾橋村總部簽訂台灣地區獨家總代理權，將引進台灣消費者赴韓旅遊必吃的「橋村炸雞」，首店預計在台北開出，勢必將再掀起一波韓式炸雞風潮。

王座國際餐飲總經理林子恒表示：王座國際餐飲致力提供台灣消費者更優質的美食選擇，看準台灣人愛吃韓式炸雞的風潮，決定引進最道地的「橋村炸雞」，滿足愛吃炸雞的消費者更多樣化選擇。台灣「橋村炸雞」首店預計將於台北開幕，以優良品質、原汁原味獨家調理醬汁及個人化為三大經營指標，堅持從韓國帶入最道地的炸取工法與醬汁選擇，讓「橋村炸雞」能夠搶佔台灣消費者的心佔率。

到韓國旅遊吃炸雞似乎已成為必走的美食行程之一，韓國正宗第一名韓式炸雞品牌「橋村炸雞」，自從1991年開業至今廣受好評，最有名的蜂蜜系列酥炸外皮淋上蜂蜜，甜甜辣辣的口味讓消費者吮指回味讚不絕口。

受到韓劇的影響，韓式炸雞風潮搭配啤酒，時至今日席捲各國，尤以先醃再炸搭配獨門醬汁，調味出多元變化的炸雞口味，讓許多韓式炸雞品牌快速在全球竄紅。其中最火紅的首選品牌「橋村炸雞」更在印尼、馬來西亞、泰國、中國，乃甚於美國已開設超過1300家連鎖分店，每每開店都能創下絡繹不絕的排隊人潮，成為全球市佔率最高的韓式炸雞連鎖品牌。

有鑑於「橋村炸雞」在全球及台灣的高度指名性，每年台灣皆有數家中大型餐飲集團接洽台灣區的品牌代理權，橋村創辦人權原鋼先生表示，最後選擇王座國際作為發展夥伴的原因，則是看中王座國際代理國際餐食品牌的管理系統健全，台灣展店能力強勢及品牌布局國際化豐富經驗。