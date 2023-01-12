許多人都會在夜店獵豔尋找求歡的對象。不過一位男網友表示，某天他帶妹子出場，兩人進行接吻、摟抱等親密舉動，沒想到要進行深入交流時，妹子卻說自己是處女、只是想找人抱抱睡覺，最後他只好讓妹子抱睡到天亮再送人離開。對此，許多網友認為，妹子只是找藉口拒絕求歡，但沒有吃虧更重要，不過也有女網友坦言，自己去夜店只是想找嗨、跟男生聊天和抱抱。

原PO在Dcard發文分享，當天他帶了一位妹子出場，聊天時得知對方是處女，純粹是想找不錯的抱睡才跟著他離開夜店，最後兩人雖然接吻、摟抱，但妹子怕痛又沒性慾，第一次遇到這種情況的原PO也不忍心硬上，所以雙方沒有更進一步的交流，「最終只有抱睡到天亮送她離開」。不過原PO也好奇，其他男生遇到相同狀況會如何處理？女生被帶出場有多少是真的想發生關係？

對此，許多人紛紛回應，「大概只有你會信這種鬼話。你沒有吃虧比較重要」、「你要慶幸你省了2、30萬，這種後面越想越不對勁的你沒行房紀錄器就準備發年終了」、「還好你忍住了，不然就要進看守所了」。

不過也有女網友表示，自己就是母胎單身、初吻還在，去夜店玩時也曾跟男生出場開房，不過她只是想要洗澡、睡覺，抱睡過程中雖然對方想親吻，但被她阻擋、說明內情後，也相當尊重她的想法，沒有怎麼樣，最後抱睡休息完就解散回宿舍，「不是每個去夜店的女生都想發生關係跟玩，像我就是去嗨，然後可以跟男生聊天、抱抱這樣」。

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