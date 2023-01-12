這樣的情況真的好尷尬！肝膽腸胃科醫師王威迪表示，曾有一名30歲的男性首次拜訪準岳父母，不料卻在廁所待了30分鐘以上，只因無法沖掉「飄浮便便」。王威迪表示，除了愛吃蔬菜會讓糞便有膳食纖維容易浮起外，若有腸胃炎，或膽管、胰臟長出腫瘤或結石造成阻塞，也會形成容易飄浮的「脂肪便」，如有疑慮應盡速就醫檢查。

王威迪在節目《醫師好辣》中分享案例，一名30歲的男子首次到女友家作客時，女友千叮嚀萬交代「媽媽有潔癖」，要求他務必維持環境衛生，不過男子太緊張導致腸躁症發作，才和女友家人聊沒多久，就衝到廁所狂瀉「漂浮便便」，事後竟怎麼樣也沖不下去，緊急打電話和女友求助，努力了30多分鐘才化解危機。

王威迪推測，因是這名男子長期茹素，蔬菜裡面有較多膳食纖維，使得糞便中的空氣較多，排到馬桶後容易浮起，反之愛吃肉者的糞便會快速下沉。除此之外，這名男子曾有膽管結石的病史，懷疑是膽管炎復發，使得膽汁無法順利進入腸道讓脂肪被吸收，因此糞便中有含有較多脂肪容易浮在水面上。

王威迪解釋，若罹患腸胃炎導致人體脂肪吸收不佳，就容易排出「脂肪便」，造成大便飄浮馬桶水中的窘況，另外，膽管或胰臟長出腫瘤或結石造成阻塞，也會因為膽汁、胰液無法順利進入腸道，讓脂肪吸收困難，也同樣會產生脂肪便的情形，若長期觀察有這樣的徵狀，建議盡速就醫檢查。