花系列是90年代當紅電視劇，捧紅超多實力派演員，像是崔佩儀和王淑娟，分別演活惡女和苦情女。今（12日）是王淑娟64歲生日，崔佩儀和女性好友替她慶生，留下珍貴的合照。

崔佩儀12日在社群平台PO文表示：「今天是姐姐（王淑娟）生日，我也是一月的水瓶座壽星，兩個一起開心的過生日，覺得自己很幸福。」照片中，崔佩儀頂著俏麗短髮，打扮時髦，王淑娟則把瀏海梳到後腦勺，戴著一般眼鏡，樣貌樸素、自然，兩人拿著生日蛋糕，對著鏡頭露出淺笑，心情相當愉悅。

王淑娟也在臉書粉專PO慶生照，感恩女性好友替身為一月份壽星的她與崔佩儀慶生，「謝謝大家的祝福，佩儀生日快樂！」許多網友沉浸在回憶殺裡，紛紛留言：「啊！我最愛的王淑娟，二位美女合體，太驚喜了」、「以前超愛看妳們的連續劇，超懷念的」、「生日快樂哦，兩位都是我喜歡的花系列美女」、「2位大美女，真的是青春永駐啊」、「好久沒看到王淑娟了，都沒變，好想看她再演戲喔」。

王淑娟在《花系列》把悲情角色扮演得維妙維肖，被封為「知名戲劇苦情女」，全盛時期，一天共有4部她的戲在同時段播出，曝光度驚人。不過，王淑娟為照顧父母息影，跨行投資慘賠近6千萬，2015年重返幕前，除了創作劇本，還演出《甘味人生》、《金家好媳婦》等，《搜尋者》則預計在今年播出。

感情方面，王淑娟是不婚不生主義，圈外男友雖是獨子，但非常尊重她的決定，不忍患有甲狀腺亢進、脊椎側彎等毛病的女友冒著懷孕的風險，甘願結紮，讓王淑娟十分感動。