警方比手畫腳與老婦溝通，示意她拿出證件後順利聯絡上家屬。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區一名有瘖啞症狀的78歲楊姓老婦，11日下午搭公車出門買菜卻不小心坐過頭，搭到桃園客運觀音站，迷路的老婦不知該如何向人求助，只能呆坐在客運站，警方接獲民眾報案前往關心，利用比手畫腳方式示意老婦拿出證件，查詢身分後順利找到她的家人。

大園警分局觀音分駐所11日下午接獲客運站人員報案，稱有一名老婦在觀音公車站坐了很久，看起來徬徨無助需要幫忙，警員李辰翊、石凱文立即前往關心，但老婦有瘖啞症狀及輕微失智情形，無法順利與人溝通，員警只好先將她帶回派出所休息。

員警試著以比手畫腳的方式與老婦溝通，示意她拿出證件，老婦拿出她的身心障礙證明，上面記載著老婦的年籍資料，員警利用戶役政系統進行查詢，順利查出其家屬的聯絡方式。

老婦的兒子接獲通知後趕至派出所接人，他向員警表示，母親有瘖啞及輕微失智，平時也會出門散步買菜，這次可能是不慎坐過站，又無法向司機表達，才會一路坐到總站，幸好有民眾及員警熱心協助，才讓母親得以平安無事。