國際能源總署（IEA）在12日發表「2023年能源科技展望」報告，形容潔淨能源產業發展為「新工業時代的黎明」。

IEA指全球正邁入潔淨科技製造業的新時代，讓已進入大規模製造的全球潔淨能源產業市值，在2030年底前每年可能高達約6,500億美元，是目前規模的逾三倍。

至於同期間所創造出相關的工作職務數量，將從現在的600萬個大增至近1,400萬個。IEA認為隨著未來數十年不斷進行能源轉型，潔淨能源產業規模和相關工作職務量可望進一步快速增長。

但外界認為要讓IEA的預測成真，就要依賴各國全力兌現其關於能源與氣候等方面的承諾，因為這必須有政治決心和雄厚財力才能做到。

IEA也認為潔淨能源產業的發展過程裡會遇到一些潛在障礙，包括供應鏈、新冠疫情影響、和像地緣政治局勢緊張等由來已久的問題。

其強調潛在風險集中在潔淨能源供應鏈，當中包含潔淨能源產業的製造和所需要的材料。

IEA指出包括風力發電機、熱泵、電動車用電池、太陽能面板和電解產氫器等大量製造的各項潔淨能源裝置，每一項的產能均至少有70％集中在三個生產大國手裡，其中又以中國所占產能比率最高。

製造所需的關鍵礦物則集中於少數國家，像全球逾70％鈷來自剛果，逾90％鋰來自澳洲、智利與中國。

IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）認為潔淨能源製造業供應鏈要更多元化才會對全球有好處。若像歐洲過度依賴俄羅斯天然氣那樣，一旦供應中斷就會令所需要的原料價格飆漲而衝擊潔淨能源產業發展。

他認為各國積極推動潔淨能源產業，並非完全為解決氣候異常，而是能源安全問題促使歐美日等許多國家下決心發展潔淨能源。