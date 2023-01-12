外傳蘋果可能改弦易轍，最快在2025年推出觸控螢幕MacBook Pro筆電。另一方面，基於服務業務成長放緩、生產問題和需求疲軟，巴克萊將蘋果本季營收預測下調7％，同時將股價目標價下修至133美元。

據悉蘋果團隊著手為MacBook Pro增添觸控螢幕功能，採用OLED技術的首款觸控螢幕MacBook Pro，最快可望在2025年問世。

新版MacBook Pro將保留「傳統筆電設計」，包含標準觸控板和鍵盤，與舊款的差異是螢幕將支援觸控輸入和手勢，一如iPhone與iPad，並且將面板由現行的LCD改為OLED。iPhone與Apple Watch已經使用OLED螢幕。

支援觸控螢幕的筆電早已是Windows筆電的標準功能，但蘋果多年來抗拒Mac搭配觸控螢幕的構想。若是觸控螢幕MacBook Pro真的問世，將是蘋果的重大轉變。

賈伯斯曾在2010年說過，垂直的觸控螢幕並不可行，因為使用下來手臂會太痠，認為這是不符合人體工學的設計。之後亦有數名高階主管表示Mac筆電不適合採用觸控螢幕。

Mac業務為蘋果2022會計年度創造401億美元營收，年增幅達14％。

另一方面，巴克萊擔憂蘋果的服務業務成長減速，近期在大陸的生產問題，以及部分硬體產品的需求減弱，將本季營收預測下調7％，並且將股票目標價由144美元下調至133美元。

大陸的防疫限制導致年終購物旺季期間，蘋果iPhone 14 Pro面臨出貨問題，投資人亦憂心利率攀升和消費者信心下滑，可能衝擊高價的蘋果產品需求。

隨著大陸重啟邊境，近期確診人數激增，恐影響iPhone需求。市場研究機構IDC指出，蘋果最主要的挑戰預料將是需求面，特別是高端消費者可能將支出轉向旅遊等服務面，支出轉移將是短期的主要挑戰。