新創核能設計公司「霍爾泰克國際」(Holtec International)剛剛發明一種多級壓縮機(multi-stage compressors)，能夠調節來自SMR-160 小型模組式反應爐的蒸汽，應用到原本燃煤電廠鍋爐的推動壓力。這樣將可使多數的燃煤發電廠直接轉變成小型核電廠，達到迅速電力系統減碳的目的。該公司正在申請多級壓縮機的專利。

世界核能新聞(WNN)報導，霍爾泰克公司表示，多數的燃煤與燃氣電廠，氣渦輪機的推動壓力，都比核電廠氣渦輪來的更高，「但是我們公司發明多級壓縮機，能夠將原先SMR-160反應爐產生的低壓蒸汽（溫度313度、45~50大氣壓）提升到化石燃料電廠渦輪所需高溫高壓蒸氣。」

霍爾泰克已經為這項創新方案申請臨時專利，該公司說「以我們公司研發的SMR-160反應爐為例，它可以取代燃煤鍋爐，使得高污染、高碳排的燃煤電廠，重生為提供清潔電力的核電廠。」

「目前世界各國為了減碳，試著將燃煤電廠提早退役，這也是一種設備浪費。這些電廠缺的只是無碳蒸氣來源，我們其實可以將它們轉型成清潔能源發電廠。」

美國能源部在去年9月發表的一項研究指出，要是將美國現有的數百座燃煤電廠轉變為核電廠後，是極為划算的能源投資。首先，電廠的廠址可以沿用，就不用另覓地點了，而且原本的變電所與輸電系統都不必另外建設。

SMR-160 是一種壓水式反應爐(PWR)，其原理與現役的PWR基本相同，差別於它的功率僅為160 百萬瓦，而舊式的PWR大多500百萬瓦以上。低功率的小反應爐有更好的安全性，因為它即使在沒有任何操作員的看顧下，仍然可以透過自然對流來冷卻。該設計已通過加拿大核能安全委員會的設計審查的第一階段(全部流程有三階段)，並正在申請美國核能管理委員會、英國核能部門的設計審查。

霍爾泰克公司稱：「SMR-160 透過多級壓縮機，能夠輸送任何程度的壓力蒸汽，這也為清潔能源開發了其他新功能，許多工業需要高壓蒸汽，許多城市的供暖系統則需要低壓蒸汽，SMR-160搭配多級壓縮機，可以取代原本的天然氣供暖與供氣系統，這就大幅減少甲烷這類化石燃料的使用，無論是為了環保的清潔能源目標，還是因應地緣政治緊張局勢，導致的化石燃料短缺與價格哄枱，都是極好的解決之道。」