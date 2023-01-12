蘇花公路南口明隧道路段因邊坡坍塌道路阻斷，估15日傍晚搶通，交通部加開鐵路、海運疏運。（交通部提供）

蘇花公路昨日深夜發生上邊坡坍塌，導致台9線159K+300(大清水)南口明隧道路段雙向阻斷，預計15日傍晚可搶通，交通部啟動鐵路、船舶疏運，明（13）日起台鐵宜蘭至花蓮站間將對開6班次，並增開42列次區間快車；海運方面，也安排船舶來回花蓮港至蘇澳港進行輸運。

公路總局表示，南口明隧道路段上邊坡坍塌，壓損混凝土明隧道長約17公尺、鋼構明隧道約8公尺，坍方量估計約1200立方公尺，經災損評估採日夜搶修須4個工作天至1月15日17時完成搶通。

因應此次災害交通疏運，大貨車及甲類大客車請由台9線南迴公路；另台8線中橫公路施工路段已全面暫停施工，納入替代道路路線疏運，乙類大客車(即中巴)及小客車可由台8線經梨山接台7甲線往國道五號北上，或經大禹嶺接台14甲線往國道六號。

蘇花公路南口明隧道路段因邊坡坍塌道路阻斷，估15日傍晚搶通，交通部加開鐵路、海運疏運。（交通部提供）

除公路外，台鐵局於今日下午已啟動「花蓮站-宜蘭站」對開各3班次，明(13)日起「花蓮站-宜蘭站」每日將對開各6班次，規劃迄1/15將增開42列次區間快疏運旅客，同時啟動貨物列車蔬果北運機制。海運疏運由交通部航港局啟動「花蓮港-蘇澳港」開航疏運對開，有須搭載海運運具之民眾可洽航港局東部航務中心搭乘資訊。

因應海運疏運措施，公路總局第四區養護工程處協助於花蓮端及蘇澳端分別開設船運引導點，花蓮端為花蓮港24號門哨，蘇澳端則是蘇澳港旅客服務中心，協助民眾登船。