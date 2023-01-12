這次搶救演練較以往不同，採用「無腳本演練」方式。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

消防人員盼藉演練強化工業區內防災應變能力。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

農曆新年將至，為強化工廠業者針對火災的應變能力，並提升消防人員對轄內廠區熟悉程度，桃園市消防局第三大隊12日上午，選定位在大園長發工業區的寶利徠光學科技股份有限公司辦理大隊兵棋推演暨組合演練，出動各式消防車輛14輛及消防人員50名。

消防表示，這次搶救演練較以往不同，採用「無腳本演練」方式，由外勤幹部擔任情境官，模擬火災實際可能發生情況，當警鈴響起，廠方人員立即通報119，啟動自衛消防編組，同時以廣播通知廠內作業人員進行疏散。

消防分隊抵達後，立即評估現場狀況，並架設導光索入室進行人命搜救，藉此考驗消防同仁平時在隊訓練的成效，並針對疏漏處加強練習，提升搶救效率及安全性為搶救演練首要目標。

大園分隊長葉昱麟說，長發工業區成立約30年，屬發展較久的工業區，道路狹窄且廠區防火間隔較小，對消防人員的搶救風險甚大，而寶利徠光學科技股份有限公司主要生產PC光學鏡片（聚碳酸酯），原料及成品具易燃風險，建物更鄰接住宅區，因此選定本場所作演練地點。

第三大隊長簡慈彥表示，消防搶救首重安全，必須藉平時灌輸業者正確防災觀念，並提升自衛消防編組應變能力，才能有效將災損程度降到最低，確保市民生命財產安全，另外新年將至，也呼籲各場所在年假前記得關閉非必要電器及火源，確保消防安全設備堪用。