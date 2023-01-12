台灣住宅自有率達8成，民眾將資產投入在不動產房屋上，「住宅保障」尤其重要；新安東京海上產險建議，民眾可依「房屋可能面臨風險」、「居家生活中可能潛在的危險情境」以及「災後自身的財務負擔能力」三大面向，選擇合適的住宅險商品可將風險降至最低。

一般來說，火災及地震堪稱房屋兩大潛在風險，不讓一輩子的努力付諸流水，除事前的防範措施外，事後的風險移轉也要規劃周全；弔詭的是，截至2022年底，住宅火災及地震險的投保率卻僅37.46％，不難看出逾半以上的自有住宅缺乏完善保障。

要如何挑選適合的住宅保險？新安東京海上產險表示，市面上住宅保險商品豐富多元，但也增加民眾自行挑選的難度，建議可從先檢視房屋可能面臨風險、居家生活中可能潛在的危險情境，以及災後自身的財務負擔能力這三面向來逐一評估分析，進而篩選出最合適且最完善的住宅火險保單。

舉例來說，若不幸發生火災，屋內動產最先蒙受損失，損失程度規模則依裝潢、家電、家具而有所不同，其次才是建物以及鄰居，民眾可依「我方財損」、「對方損失」來建構對住家財物及對第三人責任的保障；以王先生為自有(住)的小套房投保「好心安居家綜合保險」為例，保障範圍即涵蓋有住宅地震基本保險、財物損害保險、額外費用補償、第三人責任保險、玻璃保險、竊盜及颱風及洪水補償保險等多項保障。

新安東京海上產險推出「好心安居家綜合保險」，最主要特色就是火災發生時，提供動產與不動產的保額可彈性共用，且動產內的財損理賠不扣折舊，實損實賠，若火災不幸延燒到左鄰右舍，第三人責任保險高額的保障，也能有效填補及分散遭受第三人求償時的風險，讓後續重建家園不再遙不可及，是愛家民眾的命定住宅保單。