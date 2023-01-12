股王大立光（3008）法說會落幕，釋出品牌智慧機、全球市場需求疲弱觀點，展望偏保守，凸顯智慧機市場復甦之路顛簸困境，外資法人說明，大立光短期營運不振、加上步入傳統淡季，須提防股價回檔風險，多頭派則寄望下半年蘋果推出新iPhone的帶動效益。

大立光法說會前，摩根士丹利、瑞信證券才相繼降評，主要認為大立光短期營運風險尚存，以及市場對潛望鏡設計產生的期待可能過高，對照大立光法說會上的保守論調，預期僅有最高階智慧機鏡頭升級會持續，其他款式則會遞延，整體智慧機鏡頭升級的時間皆有所遞延，相關案數也減少，外資擔憂應非空穴來風。

不過，樂觀派外資多認為大立光短期營運變數已廣為市場知悉，對大立光持「看長不看短」觀點。

大和資本證券科技產業分析師黃奎毓指出，就算先前遇到疫情造成的生產中斷，大立光2022年第四季營收表現強勁，呼應大和資本先前提出iPhone 14 Pro、Pro Max需求強勁觀點。放眼後市，下半年的新iPhone將搭載潛望鏡設計，大立光身為鏡頭主要供應商，同時切入鏡頭組裝，將成為新款iPhone最關鍵的受惠者。

更進一步看，新款iPhone採潛望鏡設計後，不僅帶動單位售價提升，同時代表智慧機重拾相機規格升級，扭轉過去三年來的規格停滯或下降趨勢。反應在大立光的營運成績單上，大和資本證券估計，大立光2023～2024年的營業利益將年增12％～18％，大幅優於2020～2022年期間衰退12％～28％的下行狀況。